МО на Русия: „Искандер“ унищожи украинските зенитно-ракетни системи С-300ПС

„Искандер“ на руските въоръжени сили унищожи позиции на украинските зенитно-ракетни системи С-300ПС в Черниговска област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„„Искандер“ на руските въоръжени сили нанесе ракетен удар по позиция на украинската система за противовъздушна отбрана С-300ПС в село Прогрес в Черниговска област. Обективното наблюдение потвърди унищожаването на целта. Ударът унищожи РПН (радар за осветяване на целта), две пускови установки, кабина за бойно управление и две превозни средства“, се казва в изявлението.

Военното ведомство уточни, че на мястото на повредената позиция на С-300ПС е регистрирана вторична детонация, пожар и работа на евакуационен екип на украинските въоръжени сили.