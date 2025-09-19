Откриха застрелян шеф на дружество от „Росатом“ в Москва

Над 20 руски топ мениджъри починаха при мистериозни обстоятелства от началото на войната в Украйна

Александър Тюнин, главен изпълнителен директор на АД НПК „Химпроминженеринг“, беше намерен мъртъв в Москва, съобщава ТАСС , позовавайки се на службите за спешна помощ. Тялото му е открито близо до колата му на път близо до гора, заедно с ловна пушка и бележка, в която се оплаква от депресия, съобщи източник пред агенцията. Обмисля се версия самоубийство.

Baza съобщи, че Тюнин е намерен близо до колата си в село Кокошкино, Западна Москва. Според MK в предсмъртната му бележка е посочено, че е решил да сложи край на живота си, защото е уморен да се бори с депресията в продължение на пет години, която „се влошава“. Тюнин е на 50 години.

„Химпроинженеринг“ е научноизследователска и производствена компания в рамките на държавната корпорация „Росатом“, единствената която разработва и произвежда въглеродни композити за авиацията, енергетиката и промишлеността. Тюнин става неин изпълнителен директор през април 2016 г. По-късно компанията е погълната от подразделението „Перспективни материали и технологии“ под марката UMATEX, която е поставена под санкции на САЩ през февруари 2023 г.

Над топ мениджъри починаха в Русия при мистериозни обстоятелства от началото на войната в Украйна. Преди около 10 дни Алексей Синицин, изпълнителен директор на компанията за добив на калиево-магнезиева сол „К-Поташ Сервис“, беше намерен мъртъв близо до Калининград: обезглавеното му тяло лежеше под мост с прикрепено към него теглещо въже.

През август беше обявена смъртта на Дмитрий Осипов, председател на борда на директорите на Уралкалий, и Михаил Кенин, основател и основен акционер на Самолет Груп, най-големият предприемач в недвижими имоти в Русия. Причините за смъртта им останаха неизвестни.

Пикът на мистериозните смъртни случаи настъпи през 2022 г. През тази година бяха открити телата на Леонид Шулман, ръководител на транспортния отдел на „Газпром Инвест“, Владислав Аваев, бивш вицепрезидент на „Газпромбанк“, и Сергей Протосеня, бивш топ мениджър в „Новатек“. Освен това, Равил Маганов, председател на съвета на директорите на „Лукойл“, падна от прозореца на Централната клинична болница към Управителния съвет по управление на президентските имоти. Неговият наследник, Владимир Некрасов, почина година по-късно от „остра сърдечна недостатъчност“.

През 2023 г. Вячеслав Ровнейко, директор на Междурегионалния горивен съюз, и Игор Шкурко, заместник-началник на „Якуцкенерго“, бяха открити мъртви. През 2024 г. Виталий Робертус, вицепрезидент на „Лукойл“, се обеси в кабинета си. През 2025 г. Андрей Бадалов, вицепрезидент на „Транснефт“, падна от балкон.