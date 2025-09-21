Зеленски относно среща с Путин: Всички преговори ще зависят от прекратяване на огъня или напредък в мирния процес

Украинският президент Володимир Зеленски очерта плановете си за предстоящото посещение в САЩ, което ще съвпадне с Общото събрание на ООН. Пътуването ще включва среща на върха за връщането на украинските деца, отвлечени от Русия, с потвърдени 38 делегации, както и Кримската платформа, която също ще бъде ключово събитие, на което ще присъстват около 30 държави, каза Зеленски пред пресата на 20 септември.

Зеленски подчерта предстоящите двустранни срещи, фокусирани върху бизнеса, технологиите, отбраната и икономическото сътрудничество, наред с голяма икономическа среща на върха.

„Ще има голям брой двустранни срещи. Бизнес, технологии, отбрана, сделки с минерали. Това ще бъде обединено в една голяма икономическа среща“, каза той.

Той ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, а първите дами на Украйна и САЩ ще обсъдят хуманитарни въпроси, особено по отношение на отвлечените деца.

Относно потенциална среща с руския лидер Путин, Зеленски заяви, че всички преговори ще зависят от прекратяване на огъня или напредък в мирния процес. Той подчерта необходимостта от по-строги санкции срещу Русия, особено за покупки на енергия, като призова Европа да предприеме действия незабавно.

Зеленски също така потвърди готовността на Украйна за преговори, но отбеляза, че Путин не е показал желание за ангажиране.

Преди това НАТО потвърди, че са финансирани четири пакета помощ по програмата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL), като два вече са на път за Украйна.