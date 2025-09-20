Сърбия връща задължителната военна служба от януари

Сръбските въоръжени сили вече са ремонтирали над 120 съоръжения

Сръбският министър на отбраната Братислав Гасич обяви, че първата група новобранци за задължителна военна служба се очаква да започне обучението си в началото на следващата година, съобщава AN1.

Братислав Гасич подчерта, че сръбските въоръжени сили вече са ремонтирали над 120 съоръжения за тази цел и продължават да модернизират военните бази и части. Гасич обясни, че за да се осъществи това, все още трябва да бъдат финализирани редица правни и регулаторни мерки.

„Това е сложен и скъп процес. Вече започнахме подготовката в Министерството на отбраната, като започнахме с правната и регулаторна рамка, която трябва да въведем в следващия период. Очаквам, че по време на есенната парламентарна сесия ще въведем нов набор от военни закони. Щом започнем да работим с парламента, се надявам, че военното законодателство ще напредне и ще видим първата група наборници да започне служба около януари или март“, заяви Гасич пред Euronews.