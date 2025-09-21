Полиция и протестиращи се сблъскаха на шествие за по-строга имиграционна политика в Хага (ВИДЕО)

Нидерландската полиция използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне насилствени антиимигрантски демонстранти в Хага в късните часове на 20 септември, съобщи „Гардиън“.

Арестувани са 30 души, а двама полицаи са били ранени. Властите не изключват възможността за допълнителни арести през следващите дни, след като бъде прегледан записът от камерите за наблюдение.

Хиляди хора се присъединиха към протест, организиран от крайнодесен активист, който настоява за по-строга имиграционна политика и ограничаване на приема на търсещи убежище, малко повече от месец преди националните избори.

Fiery but mostly peaceful anti-invasion protest at Hague today, bolshevik police casually spraying tear gas on sitting law-abiding citizens. pic.twitter.com/hFCeH1vfEd — geoluminal (@geoluminarion) September 20, 2025

Големи групи демонстранти, много от които развяваха нидерландски знамена и флагове, свързвани с крайнодесни организации, влязоха в ожесточени сблъсъци с полицията, като хвърляха камъни и бутилки, показаха кадри на телевизия NOS. Един полицейски автомобил бе подпален, а група протестиращи за кратко блокира магистрала близо до мястото на демонстрацията.

Местни медии съобщиха, че демонстрантите са счупили и няколко прозореца в централата на центристко-лявата партия D66.

„Дръжте ръцете си далеч от политическите партии“, написа в X лидерът на D66 Роб Йетен. „Ако смятате, че можете да ни сплашите, жестоко грешите. Никога няма да позволим на екстремистки бунтовници да ни отнемат прекрасната страна“.

По-малка група размирници се насочи към комплекса на холандския парламент, който е ограден поради извършваща се в момента реновация.

Герт Вилдерс, антимигрантският популист, спечелил предишните избори в Нидерландия, бе поканен да говори на демонстрацията, но не се яви.

Вместо това Вилдерс, който запазва преднината си в социологическите проучвания преди вота на 29 октомври, осъди насилието в X, заявявайки, че употребата на сила срещу полицията е „напълно неприемлива“, и нарече участниците „идиоти“ и „отрепки“.