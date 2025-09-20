Сърбия показа мощна армия на военния парад „Силата на единството“ (ВИДЕО)

В сръбската столица Белград днес се проведе военен парад „Силата на единството“, в който участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия иска мир, но също така знае как да запази своята територия, пише белградският „Политика”.

„Това е гордостта на Сърбия. Работихме върху това заедно, войници и граждани, държавата и народът. Това е едновременно оцеляването и победата на Сърбия, която иска мир и просперитет и знае как да запази своето достойнство, своята територия и своето бъдеще. Това е нашата сила. Силата на единството“, подчерта Вучич в публикация в Инстаграм.

Решението за провеждането на парада е било взето още през януари, заяви министърът на отбраната Братислав Гашич по-рано днес пред сръбската общестевна телевизия РТС.

„90 процента от показаната техника“ е нова, а в парада участват „всички родове войски на Сърбия“, каза още Гашич.

Сред първите единици бойна техника, показани на парада, бяха бронираните бойни машини „Лазар 3“, „Милош“ и „Хъмър“, следвани от системи за противовъздушна отбрана и дронове камикадзе „Шадоу 25“ и „Шадоу 50“.

След това бяха показани ракетната система „Пулс“ с обхват до 300 километра и руското оръжие „Красуха“ – система за електронна война и заглушаване на самолети. Двете системи са придобити през 2022 г.

Укрепването на колективния дух е това, което краси подразделенията на Въоръжените сили, а здравословният състезателен дух повишава качеството на подготовката на всички подразделения и без него няма напредък в бойната готовност.

Генералът в оставка Милорад Ступар оцени днес, че проведеният в Белград военен парад „Силата на единството“ демонстрира мощна армия, от която, както каза, Сърбия се нуждае, пише AN1.

„Сръбският народ трябва да се обедини около армията, защото историята показва, че ако не сме единни и ако армията не ни защитава, няма да ни има и нас. Независимо от това, че сме за мир и че сме за това да не се застрашава ничия свобода, трябва да разберем, че в тези райони сега е необходимо да имаме силна армия“, подчерта Ступар.

Той посочи, че една от задачите на военния парад „Силата на единството“ е да укрепи колективния дух, защото това е, което краси подразделенията на Сръбските въоръжени сили, а здравословният състезателен дух повишава качеството на подготовката на всички подразделения и без него няма напредък в бойната готовност на армията.

Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че се гордее, че е присъствал на военния парад „Силата на единството“ в Белград и подчерта, че парадът показва силата на сръбската армия и сръбското единство, както и че изпраща силно послание, че Сърбия е икономически и международно силна днес.

Српски народ уз овакву Војску Србије може бити потпуно сигуран у будућности јер је она данас модернизована и моћна. pic.twitter.com/tsJxkV8zKa — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 20, 2025

Президентът на опозиционната Демократическа партия (ДС) Сърджан Миливоевич оцени днешния военен парад в Белград като „още един пример за унижение на държавата от страна на властите“, която е „загубила репутацията, достойнството и всякаква достоверност“ в света.