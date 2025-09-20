В Гърция се краде по една кола на всеки три часа

Берлин остава най-опасният град

Кражбите на автомобили се завръщат с пълна сила в цяла Европа след забавяне по време на пандемията, като както организираните банди, така и случайните крадци се насочват към популярните модели, пише To Vima.

В Гърция цифрите са поразителни: 228 кражби на 100 000 жители, което се равнява на един откраднат автомобил на всеки три часа. Туристическите дестинации и големите градове са сред най-засегнатите райони.

Според данни, публикувани от британската застрахователна компания Zego, Франция е начело в Европа с 248 кражби на 100 000 жители, или около 19 откраднати автомобила на час. Гърция заема второ място в относително изражение, следвана отблизо от Италия с 227 кражби на 100 000 души. В абсолютни числа Италия отбелязва около 369 откраднати автомобила дневно, което я поставя на второ място след Франция.

Други страни с високи нива на кражби са Швеция (206 на 100 000), Люксембург (162), Нидерландия (156), Обединеното кралство (142) и Белгия (116). Швейцария и Финландия делят девето място, всяка с 108 кражби на 100 000 жители.

Ситуацията в Германия

В Германия през 2023 г. са откраднати 14 585 напълно застраховани автомобила, което е с близо 20% повече от предходната година, според Германската застрахователна асоциация (GDV). Загубите надхвърлят 310 милиона евро, като средната стойност на щетите е 21 400 евро на кражба. SUV и премиум моделите са основните цели, като автомобилите Toyota, Land Rover и Jeep са начело в класацията.

Берлин остава най-опасният град в страната, като през 2023 г. са регистрирани 4266 кражби – увеличение с 46% в сравнение с 2022 г.

Кои автомобили са по-безопасни в Гърция?

Докато много по-нови и по-малки автомобили са изложени на по-висок риск, проучване на Hellas Direct за 2024 г. подчертава няколко модела с нулеви кражби на 2000 застраховани автомобила, включително:

Крадците в Гърция проявяват предпочитание към по-малки автомобили с дължина под 3,7 метра и превозни средства, по-стари от пет години. Процентът на кражбите намалява значително с възрастта на автомобилите, като превозни средства, по-стари от 15 години, рядко са обект на кражби.