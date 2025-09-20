Nяколко големи европейски летища са пострадали от кибератакаta

Автор: Труд онлайн
Представители на "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace) заявиха пред Франс прес, че няколко големи европейски летища са пострадали от ефекта от кибератака, засегнала софтуер на американската компания.
"Знаем за свързано с кибератака нарушаване (на работата) на нашия софтуер MUSE на няколко летища", казаха от "Колинс Аероспейс". От компанията добавиха, че въздействието "е ограничено до електронната регистрация на клиентите и оставянето на багаж", предаде БТА.
Сред засегнатите летища са тези в Брюксел, Берлин и Хийтроу в Лондон, отбелязва АФП.
В резултат има отменени и забавени полети.
Летищата във Франкфурт, Хамбург и Цюрих съобщиха, от своя страна, че не са засегнати.