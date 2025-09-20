Nяколко големи европейски летища са пострадали от кибератакаta

Още по темата: Летището в Брюксел e засегнато от кибератака 20.09.2025 09:32

Представители на "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace) заявиха пред Франс прес, че няколко големи европейски летища са пострадали от ефекта от кибератака, засегнала софтуер на американската компания.

"Знаем за свързано с кибератака нарушаване (на работата) на нашия софтуер MUSE на няколко летища", казаха от "Колинс Аероспейс". От компанията добавиха, че въздействието "е ограничено до електронната регистрация на клиентите и оставянето на багаж", предаде БТА.

Сред засегнатите летища са тези в Брюксел, Берлин и Хийтроу в Лондон, отбелязва АФП.

В резултат има отменени и забавени полети.

Летищата във Франкфурт, Хамбург и Цюрих съобщиха, от своя страна, че не са засегнати.