Пътници са блокирани на летище Хийтроу и други европейски летища след кибератака

Атаката е направила автоматизираните системи неизползваеми

Кибератака срещу доставчик на системи за чекиране и качване на борда е нарушила работата на няколко големи европейски летища, включително лондонското Хийтроу, най-натовареното на континента, което доведе до закъснения и отменени полети в събота, съобщава Reuters.

Collins Aerospace, която предоставя системи за няколко авиокомпании на летища по целия свят, изпитва технически проблеми, които могат да причинят закъснения за заминаващите пътници, съобщи летище Хийтроу, след като предупреди за закъснения.

Летището в Брюксел и летището в Берлин също бяха засегнати от атаката, съобщиха те в отделни изявления.

„Въздействието е ограничено до електронната регистрация на клиенти и предаване на багаж и може да бъде смекчено с ръчни операции по регистрация“, заяви RTX, като добави, че работи за разрешаване на проблема възможно най-бързо.

Атаката е направила автоматизираните системи неизползваеми, като позволява само ръчни процедури по регистрация и качване на борда, заяви летището в Брюксел на своя уебсайт, като добави, че инцидентът е станал в петък вечерта.

„Това има голямо влияние върху разписанието на полетите и за съжаление ще доведе до закъснения и отменени полети“, се казва в изявлението.

Летището съобщи, че до момента са отменени 10 полета, като средното закъснение за всички излитащи полети е един час.

Пътниците с полети, планирани за събота, бяха посъветвани от засегнатите летища да потвърдят пътуването си с авиокомпаниите, преди да се отправят към летището.

Летище Берлин съобщи на своя уебсайт, че има по-дълго чакане при чекирането и работи по бързо решение. Летище Франкфурт най-голямото в Германия, не е засегнато, каза говорител.

Няма индикации за заплахи за полските летища, заяви вицепремиерът и министърът на цифровите въпроси Кшиштоф Гавковски.

Британският министър на транспорта Хайди Александър заяви, че получава редовни актуализации за ситуацията.