Украински дронове атакуваха две руски рафинерии

В нощта на 20 септември Украйна нанесе удари с дронове по петролни рафинерии в Саратов и Самара, както и по диспечерска станция в Самарска област, съобщават руски и украински източници.

Първата атакувана беше рафинерията на "Роснефт" в Самара, която вече беше засегната от удари с дронове по-рано през седмицата. Според Astra, която публикува кадри от очевидци на атаката, един дрон е причинил пожар в южната част на рафинерията, докато друг се е разбил край рафинерията.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че "в целевия район са потвърдени експлозии и мащабен пожар". Жители на Саратов и Енгелс съобщиха пред телеграм канала Shot, че до 16 експлозии са разтърсили небето над градовете през нощта. Губернаторът Роман Бусаргин съобщи, че украински дронове са ударили жилищни високи сгради в Саратов, ранявайки една жена.

Саратовската рафинерия, с проектен капацитет от приблизително 140 000 барела петрол на ден, е ключов доставчик на бензин и дизелово гориво за европейската част на Русия. Рафинерията беше атакувана и от украински дронове през август.

Украински военни представители съобщиха и за успешна атака срещу Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод, също собственост на "Роснефт". „Според предварителна информация в резултат на удара в съоръжението са засечени експлозии и пожар. "Подробности се изясняват“, съобщи Генералният щаб на ВСУ. Местни жители съобщиха и за няколко експлозии в небето югозападно от Самара, в посока към рафинерията.

През август, в резултат на украинските удари, нефтопреработвателната фабрика в Новокуйбишевск също спря производството, след като атмосферната колона на инсталацията за дестилация на суров петрол AVT-11 беше повредена.