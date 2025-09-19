Европа ще се учи от Украйна как да се брани от дронове

Европейският съюз се готви да направи важна стъпка към укрепване на защитата си срещу руски заплахи от дронове. Следващата седмица министрите на отбраната на ЕС ще проведат разговори за изграждането на така наречената „стена от дронове“ по източната граница на блока, обяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, според Ройтерс на 18 септември.

Кубилюс заяви, че ще свика видеоконференция с министри на отбраната от Източна Европа и представител на Украйна, които могат да споделят трудно спечелените уроци от повече от две години мащабна война с Русия.

„Току-що се върнах от Киев преди два дни и разговаряхме както с правителството, така и с индустрията. Те са склонни да споделят своя опит и ноу-хау“, каза пред Ройтерс Кубилюс, бивш литовски премиер и първият комисар по отбраната на ЕС.

Проектът „стена от дронове“ все още е в ранен етап, но Кубилюс го описва като многопластова защита, комбинираща сензори, електронна война и кинетични оръжия за откриване и неутрализиране на входящите безпилотни летателни апарати.

Необходимостта от такава система нарасна само след като вълна от руски дронове премина през полското въздушно пространство миналата седмица, принуждавайки Варшава да вдигне изтребители. По-късно НАТО потвърди, че няколко дрона са били свалени.

„Искаме наистина да продължим с много, много интензивна и ефективна подготовка, за да започнем да запълваме тази празнина, която е наистина много опасна за нас... възможно най-бързо“, заяви Кубилюс.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също наскоро изрази подкрепата си за инициативата, призовайки за всеобхватен щит само часове след като полските военновъздушни сили трябваше да прехванат руски дронове.

Украйна също се намесва директно: премиерът Денис Шмигал обяви, че украинските войски и инженери ще работят с полските си колеги в съвместна тренировъчна група, фокусирана върху борбата с дронове.

Докато Москва настояваше, че ударите ѝ с дронове са насочени само към Украйна и че Полша е била ударена „случайно“, Варшава отхвърли това обяснение като умишлен акт на агресия.

Анализаторите предупреждават, че остават много въпроси относно цената и сроковете за изграждане на системата на ЕС. Но някои оценки показват, че ако системата е напълно обезпечена с ресурси, функционираща „стена от дронове“ може да бъде изградена в рамките на една година.

По-рано се появиха съобщения, че руски дронове, които са навлезли в полското въздушно пространство на 10 септември, са били оборудвани с произведени в Иран GNSS антени против заглушаване.