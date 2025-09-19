Орбан: „Антифа” наистина е терористична организация

Приятелството също има значение в политиката
Дойде време Унгария да класифицира организации като „Антифа“ като терористични организации, следвайки американския модел. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан в предаването „Добро утро, Унгария!“ по радио „Кошут“.
Орбан посочи, че е доволен от решението на американския президент и ще инициира „нека направим това и тук, в Унгария“, пише MTI.
„Антифа наистина е терористична организация, те дойдоха в Унгария, пребиха мирни хора по улиците, пребиха някои до смърт, след това станаха членове на Европейския парламент и оттам образоват Унгария за върховенството на закона и левицата”, добави още Орбан.
„Приятелството също има значение в политиката”, каза премиерът във връзка с премахването на ограниченията по програмата за отмяна на визите за всички унгарски граждани в Съединените щати от 30 септември.
„В Унгария няма консенсус по въпроса за миграцията: ако има национално правителство, което не се страхува и дори е смело и се изправя срещу Брюксел, тогава няма мигранти и има сигурност, ако в Унгария има про-брюкселско правителство, тогава ще има мигранти и няма да има повече сигурност”, коментира Орбан.
Орбан беше попитан за събитията, случили се на границата Рьоске преди десет години. Той каза, че в Рьоске е било разкрито, че мигрантите не са бежанци, че имат мобилни телефони, че са способни на координирани действия, че движенията им са по-скоро военни по характер и не напомнят на бежанци, че там е било разкрито, че имат банкови карти, че са премествани от организирани мрежи за трафик на хора и че там е било разкрито, че зад всичко това стои мрежата от граждански организации на Джордж Сорос.