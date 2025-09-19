Вучич: Сериозно анализираме руските твърдения за подготовката на „Майдан“ в Сърбия

В Сърбия всеки ден се извършва опит за цветна революция

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че всичко, което руската Служба за външно разузнаване е съобщила за знанията си, че в Сърбия се подготвя „Майдан“ за 1 ноември, се анализира сериозно, пише белградският „Политика”.

„Във всеки случай ще го обсъдим и това е работа на двете служби. Агенцията за сигурност и информация ще го обсъди със СВР, в съответствие с всички техни твърдения, но това не е голяма изненада за нас, защото те трябва да направят още един голям опит, който ще бъде по-малък от последния им малък опит на 28 юни на Видовдан, когато събраха около 30 000 души, а те казаха, че не знам колко“, каза той пред Blic TV.

Той оцени, че в Сърбия всеки ден се извършва опит за цветна революция.

„Всеки ден имаме опит за цветна революция. Всеки ден има нещо, което ще промени света. Всеки ден ще се съберат, после ще разрушат нещо и не знам какво. Безброй пъти е правено опит. Безброй пъти са извършвани нахлувания в различни институции. Накъдето и да се обърнеш, са извършвани нахлувания. На територията на Автономна провинция Войводина, тоест в Северна Сърбия, в Белград, Ниш, Крагуевац. Безброй пъти са извършвани нахлувания в различни институции. Покраински, републикански, общински. Всичко е против закона“, добави Вучич.

„Руснаците обявиха, че планират да го направят на 1 ноември. Вярваме, че ще го направят, както ни казаха, че на 1 май, след Рибникар, ще направят не знам какво, сякаш някой от държавата е виновен, че някакъв малък психопат на 10 години е убил хора. Но предполагам, че това е най-лесното нещо. Винаги е най-лесно да се търси виновникът там, където няма такъв, както вие и всички останали винаги сте обвинявали Миланович, а не НАТО, което уби 16 души и много други“, каза още Вучич.