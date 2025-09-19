Покачването на цените на жилищата в Гърция се ускорява

Тази тенденция е по-очевидна в Атика и големите градски центрове

През второто тримесечие на тази година се наблюдава ускорение на средния темп на нарастване на цените на продажбите на жилищни имоти в Гърция. Според ценовите индекси на Банката на Гърция (BoG), увеличението на национално ниво възлиза на 7,3%, спрямо 7% през януари-март, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Тази тенденция е по-очевидна в Атика и големите градски центрове, докато за разлика от това в Солун и останалата част от страната е регистрирано леко забавяне на темпа на нарастване, което обаче остава много по-високо от средното за страната.

В Атика, по-специално, годишното увеличение на цените през второто тримесечие е 5,9% (от 5,2% през първото тримесечие), докато в другите големи градове то е 8,5%, от 7,7% през първото тримесечие (и 5,1% през четвъртото тримесечие на 2024 г.). В Солун увеличението през второто тримесечие на тази година възлиза на 8,8%, от 10,1%, а в останалата част на страната също има увеличение от 8,8% на годишна база, в сравнение с увеличение от 9,1% през първото тримесечие на годината.