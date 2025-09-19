Цените на гръцкото кафе достигнаха 45-годишен връх

Продължаващата суша в Бразилия е намалила производството

Любителите на кафе в Гърция са силно засегнати, тъй като цената на любимата им напитка продължава да се покачва. Според Гръцката статистическа служба цените на кафето на дребно са се повишили с 18,5% между август 2024 г. и август 2025 г., което го прави все по-скоро луксозна покупка, пише To Vima.

Защо цените се повишават

Повишението се дължи на комбинация от фактори:

Международни пазари: Цените на зърната Арабика и Робуста достигнаха 45-годишен връх, подхранвани от климатичните промени, лошите реколти в основните страни производителки и глобалните геополитически напрежения.

Местни данъци: Гърция увеличава тежестта с специален данък върху потреблението и една от най-високите ставки на ДДС в Европа за кафе.

Спекулации: Фючърсните контракти за кафе са скочили с 50% от началото на август, тъй като търговците залагат на по-ограничени доставки.

Продължаващата суша в Бразилия е намалила производството, а митата на САЩ върху южноамериканския внос и намаляващите глобални запаси само влошават перспективите.

Промяна в навиците

С покачването на цените в кафенетата все повече гърци се обръщат към по-евтини алтернативи, като кафе от супермаркета за приготвяне у дома, или изобщо намаляват консумацията. Веднъж считана за ежедневна необходимост, традиционната почивка за кафе се превръща в значително по-скъп ритуал.

Анализаторите предполагат, че натискът за повишение е малко вероятно да отслабне през следващите месеци, което увеличава вероятността от по-нататъшни ценови скокове. За много хора в Гърция, където културата на кафето е дълбоко вкоренена в ежедневието, влиянието вече се усеща – не само в портфейлите, но и в променящите се социални навици.