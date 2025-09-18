Госпожа Макрон ще доказва в съда, че не е мъж

Водят дело за клевета срещу инфлуенсърка в САЩ

Ищецът трябва да докаже умисъл

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит ще представят научни доказателства пред съда в САЩ, че г-жа Макрон не е родена като мъж. Адвокатът на семейството Том Клеър заяви, че двамата ще приложат документацията в рамките на делото за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандис Оуенс.

Поводът е, че Оунес многократно е разпространявала твърдението, че Бриджит Макрон е транссексуална. Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска. Макар да не разкрива подробности, адвокат Клеър увери, че президентската двойка е готова “както общо, така и конкретно” да докаже пълната неоснователност на обвиненията.

“Много е неприятно човек да бъде принуден да предоставя подобни доказателства публично, но Бриджит е решена да мине през това, за да изчисти името си”, допълни Клеър. На въпрос дали семейството възнамерява да представи и снимки на Бриджит по време на бременност и в ролята є на майка, адвокатът потвърди, че такива съществуват и ще бъдат приложени в съда “при спазване на правилата и стандартите”.

През юли 2025 г. семейство Макрон заведе делото срещу Оуенс в САЩ. При американските дела за клевета, когато става дума за публични личности, ищецът трябва да докаже т. нар. “действително злонамерено намерение” - че ответникът е разпространявал неверни твърдения умишлено или с пълно пренебрежение към истината.