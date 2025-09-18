Гърция отказа да екстрадира Плахотнюк в Молдова

Още по темата: Молдова обяви задържането на олигарха Плахотнюк в Гърция 22.07.2025 12:22

Плахотнюк отрича да е извършил престъпление и нарича обвиненията клевети

Гърция е спряла екстрадицията в Молдова на бизнес магнат и бивш политик Владимир Плахотнюк, който е издирван от Кишинев по дело за масова измама от 2014 г., съобщиха молдовска прокуратура и източник от гръцките съдебни власти, цитирани от Reuters.

Гръцки съд се произнесе в полза на екстрадицията му по обвинения, свързани с дело за измама, известно в бившата съветска република като „кражбата на века“, следващата седмица, дни преди Молдова да проведе общи избори на 28 септември.

„Екстрадицията на Владимир Плахотнюк в Република Молдова е спряна, без да е посочена причина“, заяви молдовската прокуратура, добавяйки, че е била уведомена за решението от Интерпол.

59-годишният Плахотнюк отрича да е извършил престъпление.

Плахотнюк беше арестуван на 21 юли на летището в Атина, след като се качи на самолет за Дубай. Гръцката полиция действаше въз основа на уведомление на Интерпол, издадено през февруари, в което се посочва, че той притежава 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.

Той е основният заподозрян по дело, свързано с изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара от молдовската банкова система – еквивалент на 12% от БВП на бившата съветска република към момента. Обвиненията включват участие в престъпна организация, пране на пари, подкуп и измама.

Русия също е поискала екстрадицията му за престъпления, свързани с наркотици.

„Ние – гражданите на тази страна – трябва да гарантираме, че всички ще бъдат предадени на правосъдието и че този процес няма да бъде спрян“, написа молдовският премиер Дорин Речан във Facebook, добавяйки, че правителството ще разследва решението. „Институциите трябва да го върнат у дома с белезници.“

В изявление в социалните медии този месец Плахотнюк описа всички обвинения срещу него като основани на „клевети и политическа омраза“.

Преди да избяга от Молдова, Плахотнюк беше лидер на Демократичната партия от 2016 до 2019 г., част от управляващата коалиция по това време. Молдова се надява да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.