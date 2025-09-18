Франция се готви за протести и стачки заради съкращения в бюджета

Очакват се протести в цяла Франция

Учители, машинисти, фармацевти и болничен персонал са сред работниците, които се очаква да стачкуват във Франция в четвъртък като част от деня на протести срещу предстоящите бюджетни съкращения, съобщава Reuters.

Синдикатите призовават за повече разходи за публични услуги, повече данъци за богатите и за отмяна на непопулярната промяна в държавните пенсии.

Социалните вълнения идват в момент, в който президентът Еманюел Макрон и новоназначеният министър-председател Себастиен Лекорню са изправени пред политическа криза и натиск да овладеят финансите във втората по големина икономика в еврозоната.

Източник от Министерството на вътрешните работи заяви, че се очаква до 800 000 души да вземат участие в стачките и протестите.

„Работниците, които представляваме, са гневни“, заявиха основните синдикати в страната в съвместно изявление, в което отхвърлиха „бруталните“ и „нечестни“ фискални планове на предишното правителство.

Бюджетният дефицит на Франция през миналата година беше близо до двойния таван от 3% на ЕС, но колкото и да иска да го намали, Лекорню – зависим от други партии, за да прокара законодателството – ще се изправи пред политическа битка, за да събере парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

Лекорню беше назначен за министър-председател миналата седмица, след като парламентът отстрани Франсоа Байру заради плана му за съкращаване на бюджета с 44 милиарда евро. Новият министър-председател все още не е казал какво ще направи с плановете на Байру, въпреки че е отворил вратата за компромиси.

„Ще продължим да се мобилизираме, докато няма адекватен отговор“, заяви шефката на синдиката CGT Софи Бине след среща с Лекорну по-рано тази седмица. „Бюджетът ще бъде решен на улицата.“

Очакват се широкомащабни смущения в метрото в Париж, а регионалните влакове също ще бъдат силно засегнати, докато повечето от високоскоростните влакове TGV в страната ще работят, заявиха официални представители.

Селскостопанският синдикат Confederation Paysanne също призова за мобилизация. Фармацевтите са недоволни от промените, засягащи тяхната дейност, а синдикатът на фармацевтите USPO заяви, че според проведено от него проучване сред аптеките 98% от тях може да затворят за деня.

Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо заяви пред BFM TV, че ще бъдат разположени 80 000 полицаи и жандармери.