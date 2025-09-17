Крадци с тежко режещо оборудване откраднаха артефакти от Националния природонаучен музей в Париж на стойност 600 хил. евро

Крадци с тежко режещо оборудване откраднаха шест златни къса на стойност 600 000 евро (520 000 британски лири) от Националния природонаучен музей в Париж в поредния от поредица нападения срещу френски музеи и галерии.

В ранните часове на вторник крадците са използвали ъглошлайф, за да влязат в музея, в ботаническата градина на левия бряг, и да стигнат до секцията по минералогия. Те са разрязали бронираното стъкло около експонатите с горелка и са избягали с големите късове, които датират от 18-ти и 19-ти век.

Чистачите са открили, че е извършена кражба, когато са пристигнали на работа преди зазоряване в музея, който е основан през 1793 г., веднага след революцията. Част от университета Сорбона, той е любимо място на посетителите на Париж. Музеят, заедно с други национални културни институции, наскоро засили сигурността си, но се съобщава, че алармената система е била частично деактивирана от кибератака.

„Работим с изключително професионален екип, който е напълно наясно къде трябва да отиде и разполага с професионално оборудване“, каза Еманюел Скулиос, директор на музея.

„Абсолютно не е случайно, че са се обърнали към тези конкретни предмети“, каза той пред телевизия France 2.

Едно от откраднатите съкровища е самородно златно и кварцово късче с размери 9 см на 8,5 см, което произхожда от мината Донатия в Калифорния.

Музеят заяви, че освен 600 000 евро злато в осемте килограма късчета, „откраднатите екземпляри носят неизмерима културна стойност“.

Музеят осъди заплахата от все по-дръзките крадци.

„Това се случва в критичен момент за културните институции и музеите по-специално. Няколко публични колекции наистина бяха обект на крадци през последните месеци“, казаха от музея.

По-рано този месец крадци откраднаха две чинии и ваза от китайски порцелан, класифицирани като национални съкровища, от Националния музей „Адриен Дюбуше“ в Лимож. Загубата се оценява на 9,5 милиона евро.

При жесток обир през ноември четирима крадци с брадви и бейзболни бухалки нахлуха в музея „Коняк-Жей“ в квартал Маре в центъра на Париж. Пред посетителите те счупиха витрини и откраднаха най-малко пет предмета, включително кутии за емфие, украсени с диаманти, които бяха част от популярната изложба на музея „Pocket Luxury“ на ценни предмети от 18-ти и началото на 19-ти век. Стойността се оценява на 1 милион евро.

Полицията съобщи, че крадците са се насочили директно към витрината, съдържаща най-ценните предмети, докато посетителите са се разхождали из изложбата. Те са си тръгнали с плячката си на мотоциклети след обира, който е продължил три минути.

Галерии и музеи в Марсилия, Лион и няколко други града са претърпели големи кражби с взлом и грабежи през последните няколко години.

Най-опустошителната кражба от десетилетия насам във френски музей си остава обирът от май 2010 г. в Парижкия музей за модерно изкуство, намиращ се в източното крило на Двореца в Токио, от другата страна на Сена срещу Айфеловата кула.

Вйеран Томич, хърватин, наричан „Спайдърмен“ заради акробатичните си умения, е проникнал в музея на партера през нощта, като е избегнал трима охранители и е заобиколил системите за сигурност, за които по-късно се оказа, че не са функционирали седмици наред. Той си тръгна с шедьоври на Анри Матис, Пабло Пикасо, Жорж Брак, Фернан Леже и Амедео Модилиани на стойност над 100 милиона евро.

Томич е осъден на осем години затвор през 2017 г., но произведенията на изкуството не са възстановени.