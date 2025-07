Молдова обяви задържането на олигарха Плахотнюк в Гърция

Молдовската полиция съобщи за ареста в Гърция на бившия лидер на Демократическата партия, олигарх Владимир Плахотнюк.

„Преди време, чрез официалните канали за комуникация на Интерпол в Атина (Гърция), бяхме информирани за задържането на двама молдовски граждани. Единият от тях е Владимир Плахотнюк“, гласи съобщение на страницата във Фейсбук на Главния полицейски комисариат.

Плахотнюк, който е международно издирван, е обвинен в използване на подкупи и изнудване, за да поеме контрола над съдебната и законодателната власт на Молдова през 2016 г. и да сформира правителство от проевропейски партии, подкрепяни от САЩ и ЕС.

❕ Oligarch Vladimir Plahotniuc — Moldova’s Former Shadow Ruler — Arrested in Greece



Plahotniuc is linked to a massive banking fraud scandal: in 2014, $1 billion — around 12% of Moldova’s GDP — vanished from the country’s banking system.



While pro-Kremlin oligarch Ilan Shor was… pic.twitter.com/3SGJ4byNb1