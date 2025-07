"Унгария не се страхува": Орбан отговори на дръзката атака на Зеленски

Унгария не се страхува от заплахите на Володимир Зеленски, заяви премиерът Виктор Орбан, чиито думи бяха предадени от говорителя на унгарското правителство Золтан Ковач в социалната мрежа X. "Зеленски отново заплашва Унгария. Приехме го сериозно, но не се страхуваме от него", каза унгарският премиер. Орбан също предупреди за дълбокото влияние на Украйна върху вътрешната политика на страната му, отбеляза Ковач.

❗ "@ZelenskyyUa has once again threatened Hungary" said @PM_ViktorOrban in a statement. "We take it seriously—but we’re not afraid of Volodymyr Zelensky."



🛡️ PM Orbán warned of deep Ukrainian influence in Hungarian domestic politics but drew a clear line: "We must stand our… pic.twitter.com/J0O1CV4UnK