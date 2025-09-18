Харков претърпя поредица от руски ракетни атаки

Украинската отбранителна промишленост се установява в Дания, предлагайки на производителите на оръжие в Киев защита от руските ракети и пренасяйки опита си от бойното поле в Европа, пише Business Insider.

Министерството на промишлеността и финансите на Дания обяви по-рано този месец, че украинската отбранителна компания Fire Point премества част от производствените си процеси в страната, наричайки това важна стъпка за сигурността на Украйна, която също така „създава нови възможности за сътрудничество с датски и европейски компании“.

Това е първата стъпка в нова инициатива, наречена „Build for Ukraine“ (Строим за Украйна), за която Дания е отделила над 50 милиона долара, за да помогне на украинските отбранителни компании да започнат дейност.

Проектът позволява на украинските компании да произвеждат по по-конвенционални начини, вместо да крият или разбиват производствения процес, за да не станат мишена за руски ракети и дронове.

За Дания и нейните съюзници сътрудничеството предлага първа ръка опит от украински компании, произвеждащи оръжия за голяма война. Тази информация е безценна.

Облекчение от руските атаки

Проектът, поне засега публично, включва само една украинска компания. Фирмата Fire Point, която също произвежда дронове и ракети, планира да произвежда ракетно гориво в Дания за отбраната на Украйна.

Останалите украински компании, които произвеждат гаубици, ракети, дронове и др., все още го правят в страната.

Но това е стъпка, която се приветства от отбранителната промишленост. Серхий Гончаров, главен изпълнителен директор на Националната асоциация на украинските отбранителни индустрии (NAUDI), която представлява около 100 компании, заяви, че това дава на Украйна повече производствени възможности с по-малка опасност. Финансирането, добави той, помага и на украинските производители, които имат много по-голям капацитет, но са ограничени от отбранителния бюджет на Украйна.

Троелс Лунд Поулсен, министър на отбраната на Дания, също посочи, че този нов план означава, че „производството не може да бъде спряно от руските атаки“.

Харков претърпя поредица от руски ракетни атаки тази седмица.

В Украйна някои производствени обекти са били ударени. Фабриката „Малишев“, която произвежда танкове, например, е била многократно ударена от руски ракети, но е успяла да поправи щетите и да продължи да работи.

Новата инициатива ще направи производството много по-безопасно. Русия вече заплаши да нанесе удари по западни цели, като заяви, например, че може да атакува всички бази, в които се намират украинските F-16. Но тя не е предприела големи атаки, тъй като това би могло да предизвика сериозен конфликт с НАТО.

В Дания рискът е много по-нисък, отколкото в Украйна, където компаниите трябва да планират мерки за защита от атаки, което е огромна пречка.

Украйна трябва да раздели производството

Гончаров каза, че украинските компании трябва да бъдат мобилни, готови да променят местоположението си бързо и да разполагат с бомбени убежища, което изисква допълнително планиране и ресурси. Той каза, че в идеалния случай производителите трябва да работят под земята, но това е скъпо и не винаги е възможен вариант.

Загубата на машини при атаки може да доведе до месеци забавяне и потенциално да застраши договорите, които поддържат компаниите. Те могат също да причинят „разбиваща сърцето“ загуба на квалифициран украински персонал, каза той.

Миша Рудомински, главен изпълнителен директор на Himera, украинска компания, която произвежда системи за сигурна комуникация, каза пред Business Insider, че компанията трябва да раздели производството си на различни места и да съхранява запасите си на друго място.

Това е, за да се избегне създаването на голяма цел, която „си заслужава“ да бъде ударена от Русия. Много компании, каза той, разделят производството на „5, 10, 15 места“, често с по няколко десетки души на всеки обект. Големите, централизирани операции са доста редки, освен ако не са подземни, каза той.

Дания разглежда подкрепата за отбранителната промишленост на Украйна като начин да укрепи собствената си, особено като предупреждава – подобно на много други европейски държави – че Русия може да атакува страна от НАТО в следващите години.

Когато за първи път обяви инициативата „Build for Ukraine“ през юни, Полсен заяви, че тя „ще предостави на датските въоръжени сили по-лесен достъп до някои от най-новите технологии и опит от Украйна“, което е предизвикателство по други начини поради контрола върху износа.

Датският министър на промишлеността и бизнеса Мортен Бьодсков заяви, че новото партньорство „ни доближава много по-близо до реализирането на големия потенциал на датската отбранителна промишленост“. По думите му, в резултат на „трагичната“ ситуация отбранителната промишленост на Украйна е извлякла поуки и е натрупала ценен опит, „от който нашата промишленост сега може по-лесно да се възползва“.

Дания вече е изразила интерес да се учи от украинската промишленост. Поулсен заяви пред Business Insider през февруари, че иска датските отбранителни компании да работят с украинските и да се учат от тях, за да могат „да пренесат някои от уроците, научени от отбранителните компании в Украйна, обратно към датските отбранителни компании“.

„Мисля, че имаме много да научим от Украйна“, каза той, особено по отношение на бързото производство.

Дания не е сама. Представители на НАТО похвалиха скоростта и иновациите на Украйна и заявиха, че западните компании трябва да вземат под внимание този факт.

Колко бързо може да се разшири проектът е от ключово значение за Украйна, която продължава да се опитва да се защити от много по-голямата армия на Русия. Но това е в дългосрочния интерес на Украйна, която се стреми да се интегрира по-пълно в европейската отбранителна мрежа.

Това бе отбелязано от датското министерство на отбраната през юни, като се посочи, че инициативата в крайна сметка „ще осигури по-висока степен на интеграция на Украйна в европейската отбранителна промишленост“.