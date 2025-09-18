Анкара предупреждава за „опасни последици“ заради отбранителните планове на Никозия

Още по темата: Президентът на Кипър потвърди интереса на Никозия към членство в НАТО 29.11.2024 09:32

Кипър получи по-рано тази седмица втората си система за противовъздушна отбрана Barak MX

Анкара предупреди в четвъртък, че продължаващите усилия на Кипър за укрепване на противовъздушната си отбрана със системи от Израел биха могли да имат „опасни последици“ и се „следят отблизо“, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

„Бихме искали още веднъж да напомним, че продължаващите усилия за въоръжаване и дейности, които могат да подкопаят мира и стабилността на острова, биха могли да имат опасни последици“, съобщиха източници от Министерството на отбраната, цитирани от Анадолската агенция. „Всеки опит, насочен към нарушаване на равновесието на острова, се следи отблизо и се предприемат всички необходими мерки за сигурността и мира на Севернокипърската турска република“, заяви министерството, визирайки окупираната северна част на острова, която е призната само от Турция.

Коментарите на турското министерство дойдоха, след като Кипър получи по-рано тази седмица втората си система за противовъздушна отбрана Barak MX от Israel Aerospace Industries (IAI), ход, който критиците в Анкара определят като „пряка заплаха“ за турската национална сигурност.

Анкара отхвърли съобщенията, че Русия е поискала връщането на своите противоракетни отбранителни системи С-400, настоявайки те да останат в арсенала на Турция, без „промяна“ в политиката.