Десетки арестувани "леви радикали" на протестите във Франция

Десетки хора бяха арестувани в цяла Франция на фона на сблъсъци между полиция и протестиращи, след като синдикатите обявиха обща стачка в четвъртък, в знак на противопоставяне срещу затрудненото правителство на президента Еманюел Макрон.

Сблъсъците дойдоха, докато демонстранти се опитваха да блокират училища, университети и обществен транспорт, задълбочавайки усещането за криза в страна, обзета от икономически трудности, политически сътресения и широко разпространени вълнения.

Around 800,000 people across France joined a major strike, disrupting schools, transport, and hospitals as unions united to oppose budget cuts and demand action on wages, pensions, and public services.



Police used tear gas to disperse protesters in some cities. pic.twitter.com/i6tqUlBaQ4 — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Бруно Рителло, десният министър на вътрешните работи, заяви, че до средата на сутринта са извършени 58 ареста на 230 събирания и протести, включително 95 опита за блокиране на пътища и друга инфраструктура.

Той обаче каза, че нарушаването на реда е било по-малко разпространено от очакваното. Според него радикалите са били „дестабилизирани“ от разполагането на 80 000 полицаи за поддържане на реда.

Ритейлло се стреми да се представи като стълб на стабилността в страна с вековна традиция във въстанията.

Сътресенията идват след ден на протест миналата седмица от групи, които се стремят да „блокират всичко“. Тъй като не искаха да изостават, синдикатите решиха да организират обща стачка, която засяга главно училища, енергийни оператори, мрежи за обществен транспорт, болници и аптеки. Целта им е да принудят Себастиан Льокорню, новия министър-председател на Макрон, да се откаже от плановете за бюджет със строги икономии и вместо това да прокара увеличение на публичните разходи, финансирано от по-високи данъци за богатите.

Тяхната кампания засили натиска върху Льокорню, малко известен бивш министър на въоръжените сили, който е близък до Макрон. Той се бори да състави правителство и бюджет на фона на широко разпространените прогнози, че няма да се справи по-добре от Франсоа Байру и Мишел Барние - двамата му предшественици, които бяха отстранени след няколко месеца, когато предложиха съкращения на разходите, за да се опитат да се справят с националния дълг от 3,3 трилиона евро.

Синдикалистите заявиха, че са планирани над 100 протестни шествия, като служителите изчисляват, че около 800 000 души ще участват. Полицията заяви, че се готви за около 1000 агресивни леви радикали, което поражда опасения от безредици.

Метрото в Париж беше блокирано, както и транспортните системи в много провинциални градове и някои междуградски железопътни линии. Една трета от учителите в началните училища и 45% от колегите им в средното образование не се явиха на работа, съобщиха синдикатите.

Имаше демонстрации и пред ядрени обекти и газови централи, като енергийните работници също предприеха действия. Болничният персонал стачкува, както и редица други публични сектори. Около 90% от аптеките бяха затворени в знак на протест срещу план за намаляване на приходите, които получават от лекарства, финансирани от социални помощи.

Софи Бине, генерален секретар на хардлайнерския синдикат Confédération Générale du Travail, каза, че се наслаждава на „красив ден на демонстрации“.