Вътрешният министър на РСМ: Има хибридна атака срещу държавата

Той отрече тези събития да повлияят на местните избори в страната

Министърът на вътрешните работи на РСМ Панце Тошковски каза, че е факт, че има хибридна атака срещу държавата, и че е факт, че през последните няколко дни е имало пожари на четири критични точки.

На въпрос на журналист в предаването „Тема на деня“ по телевизия „Сител“ дали мотивът за тези хибридни атаки чрез пожари, а оттам и нарушаване на здравето на гражданите, е свалянето на това правителство, министърът на вътрешните работи на РСМ отговори кратко, че има такива индикации и че нишката „е започнала да се разплита“. Той отрече тези събития да повлияят на местните избори в страната.

„Има хибридна атака срещу държавата. Това е факт. Никога не съм отричал думите на премиера по тази тема през изминалия период, нито пък премиерът е правил неистини и общи изявления, свързани с тази тема. Факт е, че имаме многостранни атаки срещу държавата от много аспекти. Ще говоря само за факти. Факт е, че когато започнаха пожарите в първия ден, имахме поне шест или седем критични жизненоважни точки, особено за Скопие и държавата, където имахме палежи. Факт е, че през последните два или три дни горят четири рискови точки, три от които са сметища, както законни, така и незаконни, и една фабрика за рециклиране на електронни отпадъци. Факт е, че на една от тези точки механизацията не е била в действие, факт е, че тези, които е трябвало да наблюдават една от тези четири критични точки съгласно закона и подзаконовите нормативни актове в деня на избухването на пожара, са били част от тях в болнични, не са били на работа и т.н. Факт е, че са били бутнати определени стълбове, на които е имало определени средства за наблюдение... Това са твърде много съвпадения, за да се убедим, че това не е с различно намерение от това, което се опитват да представят на обществеността”, каза Тошковски.

Министърът на вътрешните работи на РСМ заяви, че не може да сподели повече информация в момента, като посочи, че МВР има основания за подозрения и индикации за всичко това, което е било обсъждано в изминалия период, пише Нова Македонија.

„Има по-голяма група хора, които са въвлечени във всички тези процеси по един или друг начин“, каза Тошковски, добавяйки, че има повече от двадесет замесени лица и че в интерес на разследването не може да предостави повече подробности.