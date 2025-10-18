„Томахоук“ в ръцете на Киев: Два безумни плана и нито един безопасен изход

Ако администрацията на Тръмп е сериозна по отношение на доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна, тя има два варианта да осигури на Киев платформа за изстрелването им. И двата са безумни, пише The National Interest.

В кулоарите на властта във Вашингтон цари лудост. Това, което започна като развълнувано изказване на президента Доналд Тръмп – перспективите за предаване на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна – сега си проправя път през византийския комплекс, представляващ американския отбранителен апарат.

Една от ключовите препъни-камъни пред това ескалиращо предложение обаче е фактът, че украинците нямат нито подходящо обучение за изстрелване на „Томахоуки“ , нито самите пускови установки.

Няма за какво да се тревожите. Военните ястреби на Вашингтон, както винаги, имат отговор. И без значение колко неефективни или непрактични са предполагаемите решения, действието винаги е за предпочитане пред бездействието.

За Украйна съществуват два варианта – единият е непрактичен, другият е само малко по-малко практичен.

Вариант първи: Дайте на Украйна крайцер клас „Тикондерога“

Непрактичното решение на проблема с липсата на пускови установки в Украйна е да се предаде крайцер клас „Тикондерога“ , който е планиран за извеждане от експлоатация. Тези военни кораби, макар и остарели, са способни да изстрелват крилати ракети „Томахоук“ по отдалечени цели. Паркирането на тези кораби край бреговата линия на Украйна в Черно море може да позволи на украинския флот, такъв какъвто е, да атакува руски цели.

Има няколко проблема с този подход. От една страна, украинският флот ще трябва да получи допълнително обучение за това как да се справя с крайцер клас „Тикондерога“. От друга страна, в момента, в който един от тези военни кораби влезе в Черно море, руският Черноморски флот незабавно ще го издири и ще го потопи. Като се има предвид, че всеки украински екипаж би бил изключително неопитен в управлението на военния кораб клас „Тикондерога“ , е съмнително корабът някога да успее да свали своите „Томахоуки“, преди да бъде изпратен на дъното на питието от руснаците.

Във всеки случай, при склеротичната скорост, с която американските корабостроителници произвеждат военни кораби, остава много малко вероятно скоро да има налични заместители на пенсионирани крайцери клас „Тикондерога“ . С други думи, ВМС на Съединените щати вероятно ще трябва да задържат корабите си клас „Тикондерога“ по-дълго от очакваното.

Вариант втори: Дайте на Украйна ракетна установка Mk 70

По-осъществимият сценарий включва предаването на наземни пускови установки „Томахоук“ на Украйна – по-специално пусковата установка Mk 70. Тази система може да бъде интегрирана със съществуващи наземни машини, принадлежащи на украинската армия, а нейната наличност не е толкова проблематична, колкото при военноморските пускови установки „Томахоук“.

Дори тогава тази система ще изисква допълнително обучение. Нещо повече, данните за насочване на крилати ракети „Томахоук“ – дори такива, изстреляни от чуждестранна армия – ще изискват както одобрение от Пентагона, така и указания от Вашингтон. Това би се равнявало на пряка атака срещу Русия от страна на Съединените щати. И е малко вероятно Кремъл да направи съществена разлика само защото украинските въоръжени сили, а не американските военни, са държали пръста си на спусъка.

Mk 70 е контейнерна, наземна установка за изстрелване на крилати ракети Tomahawk . Тя е производна на системата за вертикално изстрелване (VLS) Mk 41 на ВМС на САЩ, поместена в стандартен 12-метров контейнер за превоз, който може да се транспортира на ремарке. Системата включва четири ракетни клетки и командно убежище, което я прави гъвкава и бързо разгръщаща се система за прецизни удари на голям обсег.

Няколко пускови установки Mk 70 могат да се използват в една батарея и да се инсталират за няколко часа, без да са необходими модификации по самия кораб. Армията използва тази система като част от своята система Typhon , която осигурява на Big Green възможности за прецизни удари на далечни разстояния. Системата е сравнително лесна за презареждане и удобна за потребителя. Въпреки това, тя все още изисква подходящо обучение, което отнема време (с което Украйна не разполага, особено на фона на нарастващите проблеми с противовъздушната отбрана).

Разбира се, Пентагонът е длъжен да ограничи използването на крилати ракети „Томахоук“, тъй като новокръстеното Министерство на войната е изчерпало тези оръжия много по-бързо, отколкото може да ги поддържа затруднената отбранителна индустриална база на страната.

Следователно броят на „Томахоуките“, които американците биха предоставили на украинците – дори и да бъдат съчетани с още британски ракети „Сторм Шадоу“ и германски ракети „Таурус“ – би бил незначителен в сравнение с мощта на руската военна машина.

Какво да мислим тогава за това? Заплахата от „Томахоук“ е само за показност. Това е мярка за спасяване на репутацията, замислена от Вашингтон, за да се предпази от унижението, че е подкрепил Киев в отказа му да преговаря за прекратяване на огъня с Москва – и след това е осъзнал, че войната не може да бъде спечелена.

Единственото умопомрачително нещо в цялата тази история е защо, за бога, Доналд Тръмп, чиято единствена политическа причина за съществуване е да „изсушава блатото“ във Вашингтон, окръг Колумбия, дава прикритие на създанията от плевелите, като проточва една неспечелима война толкова дълго, колкото е правил.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.