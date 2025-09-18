Шпиони, напрежение и парламентарна парализа в Косово

Вашингтон отмени предстоящите дискусии на високо равнище с Косово

Тежката политическа безизходица обхвана малката балканска държава Косово след нерешителните избори през февруари и многократните неуспешни опити за сформиране на правителство, което остави бившия премиер Албин Курти в ролята на временно изпълняващ длъжността в продължение на месеци, пише AFP.

Но парламентарната стагнация не попречи на Курти да продължи кампанията си за противодействие на сръбското влияние в Косово – реформи, определени като „провокативни и вредни“ от Европейския съюз и критикувани от Съединените щати.

Съседна Сърбия, която никога не е признала официално независимостта на Косово, оказва силно влияние върху северната част на страната, регион, който остава раздиран повече от две десетилетия след последните конфликти от 90-те години, които разкъсаха бивша Югославия.

Партията „Ветевендосдже“ на Курти спечели изборите, но няма мнозинство в парламента.

Дълбоко разделените депутати отнесоха месеци, за да изберат председател на парламента, а сега усилията да се избере представител на сръбското малцинство за заместник отново блокираха формирането на ново правителство.

Депутатите от албанското мнозинство отхвърлиха кандидата от основната сръбска партия в Косово, Lista Srpska, което доведе до обжалване пред Конституционния съд, който замрази по-нататъшните парламентарни решения до 30 септември.

Междувременно Курти остава де факто лидер.

Въпреки задънената ситуация, Курти продължава да премахва паралелните услуги, предлагани на сърбите в Косово от Белград.

В края на войната между сръбската армия и стремящите се към независимост етнически албанци през 1998-1999 г. Сърбия беше принудена да се оттегли от Косово под тежките бомбардировки на НАТО.

Белград остави парадържавни структури в общините с сръбско мнозинство, които предоставяха услуги като банково дело и социално подпомагане. Те остават мощен инструмент за гарантиране на лоялността на районите с сръбско мнозинство, като създават разрив между тях и държавата Косово.

Курти предприе стъпки за закриване или поставяне на системата под контрола на своето правителство, като се насочи особено към крепостите на сръбското мнозинство в северната част на Косово.

Игнорирайки възраженията на Запада, той успя да премахне повечето услуги, като остави само образованието и здравеопазването.

Съюзници, превърнали се в критици

През 2023 г. Европейският съюз наложи санкции на Косово и призова правителството да облекчи напрежението в сръбските анклави.

В началото на този месец ЕС отново призова за прекратяване на закриването на услуги в северната част, което според него оказва негативно влияние върху „живота на обикновените граждани“.

Курти определи мерките на ЕС като „несправедливи“ и продължи да работи срещу услугите, които неговият офис нарича „инструменти за сплашване, заплашване и контрол“.

На фона на опасенията, че нарастващото напрежение в сръбските анклави може отново да прерасне в насилие, което в миналото е принудило миротворците на НАТО да се намесят, Съединените щати отправиха рядко срещана критика към своя близък балкански съюзник.

В петък Вашингтон отмени предстоящите дискусии на високо равнище с Косово поради опасения, че действията на Курти са „увеличили напрежението и нестабилността“ в страната.

Говорителят на Курти отговори, като благодари на Вашингтон за продължаващата подкрепа и заяви, че е отворен за критики.

„Когато те са конкретни, ние се стараем да подобрим и коригираме нашите стъпки и действия“, каза говорителят.

Шпиони и миротворци

Влиянието на Сърбия в северната част на страната е постоянно напомняне за поредицата от кървави войни, които последваха разпадането на Югославия.

Международните войски остават в Косово от края на войната, където етническите напрежения неведнъж са прераствали в насилие.

Миналият месец хърватски военен офицер и жена бяха обвинени в шпионаж и задържани в Сплит, в източна Хърватия. Според информациите те са шпионирали миротворците на НАТО в Косово за сръбски групи в страната.

Делото все още е в ход, но говорител на НАТО заяви пред AFP, че те приемат обвиненията „много сериозно“.

Командирът на силите на НАТО в Косово в своето изявление пред Брюксел във вторник заяви, че ситуацията в Косово рискува „внезапно ескалиране поради редица нерешени проблеми“.

След като експерти предупредиха, че Косово рискува да загуби допълнително финансиране от ЕС в условията на продължаващата криза, вероятността от нови избори става все по-голяма.

„Косово няма друго решение“, заяви икономическият експерт Сафет Геркхалиу пред AFP, като добави, че нови избори „трябва да бъдат насрочени бързо“.