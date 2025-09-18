До 5 г. затвор за разпространители на дийпфейкове в Италия

Правителството пише подробни правила

Закон за използване на изкуствения интелект приеха първи на Апенините

Италианският парламент одобри нов рамков закон за изкуствения интелект, който предвижда разпространението на изображения или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект, без съгласието на изобразените лица да се наказва с до пет години затвор, предаде БТА.

Мярката, подкрепена от двете камари на парламента, включително с окончателен вот снощи със 77 гласа “за” срещу 55 “против” в Сената, е насочена към физически лица и компании, които разпространяват без разрешение снимки или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект.

В случаите на така наречените “дийпфейкове” може да изглежда, че някой е казал или направил нещо, което всъщност никога не е правил.

Законодателите предприеха действия след поредица от неотдавнашни случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които жертви често бяха жени, включително публични личности.

Според италианските власти Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка, включваща новите насоки на блока за изкуствения интелект.

Законът определя общите принципи за използването на изкуствен интелект и възлага на правителството да изготви подробни правила за използването на системи за изкуствен интелект.