MI6 стартира нова кампания за набиране на шпиони, включително руснаци

MI6 стартира нов портал в тъмната мрежа за набиране на шпиони за Великобритания. Сигурната платформа за съобщения Silent Courier има за цел да повиши националната сигурност, като улесни разузнавателната агенция да набира потенциални агенти в Русия и по целия свят, съобщи Министерството на външните работи, цитирано от Sky News.

Външният министър Ивет Купър заяви:

„С промяната на света и увеличаването на заплахите, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници.“

Silent Courier е достъпен от петък и предоставя сигурен начин за подаване на чувствителна информация към Обединеното кралство, свързана с тероризъм или враждебни разузнавателни дейности.

Инструкции за използването на портала, включително препоръки за използване на надеждни VPN и устройства, които не са свързани с потребителите, ще бъдат достъпни на verificated YouTube канала на MI6.

Сър Ричард Мур, напускащият шеф на MI6, ще обяви Silent Courier и ще потвърди подробностите за портала по време на реч в Истанбул в петък.

ЦРУ стартира подобен подход през 2023 г., като публикува видеоклипове в социалните медии, насочени към потенциални руски шпиони.