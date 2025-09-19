Румънският премиер: Не искаме проруско "прокси" начело на Молдова

Автор: Труд онлайн
Европа
Илие Боложан
Румънският премиер Илие Боложан

Румъния не иска „прокси“ начело на Молдова, заяви снощи румънският премиер Илие Боложан за Евронюз, след като бе попитан какво ще стане, ако в парламента в Кишинев доминират проруските сили след парламентарните избори в Молдова на 28 септември, съобщава Аджерпрес.

Боложан каза, че вярва във вота на гражданите на Република Молдова.

„През годините ние подкрепяхме суверенитета на Република Молдова и условията, които позволяват на молдовците сами да решават кой ще управлява Молдова. Очевидно е, че Румъния не иска да има „прокси“ начело на Молдова; това е абсолютно ясно. Считам също, че европейският път, по който страната върви през последните години, е пътят към развитието, защото е доказан път и имам доверие в гласа на бесарабските румънци“, заяви Илие Боложан, предаде БТА.

Основните политически сили, които се борят за мнозинство в новия парламент в Кишинев, са управляващата в момента проевропейска Партия на действието и солидарността и проруския Патриотичен блок на социалистите, комунистите и още две по-малки партии. 

Анкета на Центъра за социологически и маркетингови проучвания (CBS Research) по поръчка на неправителствената организация Общност за защита и публична политика (WatchDog), публикувана тази седмица, показа, че ако парламентарните избори бяха следващата неделя, най-много гласове би получила  Партията на действието и солидарността – 29,7 процента. На второ място е Патриотичният блок на социалистите, комунистите, партия „Сърцето на Молдова“ и „Бъдещето на Молдова с 13,2 процента, а на трето – „Нашата партия“ на Ренато Усатъй със 7,5 процента, съобщават молдовските медии.

Останалите политически партии и коалиции, излъчили кандидати на изборите, не преминават прага от 5 процента за партии и 7 процента за коалиции, за да излъчат представители в новия законодателен орган.

Анкета на социологическата компания iData, оповестена в началото на месеца, пък даде преднина на опозиционния Патриотичен блок. 

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения