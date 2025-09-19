Скептични са към икономическите мерки на премиера Мицотакис

Инфлацията остава основният проблем за гърците, според ново проучване на MRB, проведено за OPEN TV, което оцени и общественото мнение относно съобщенията на премиера Кириакос Мицотакис за Международния панаир в Солун (TIF) и скандала със субсидиите на платежната агенция OPEKEPE.

Що се отнася до OPEKEPE, 58,7% от анкетираните обвиняват правителството и политическите служители за нередностите, докато 30,5% посочват провали в публичната администрация, пише електронното издание на в. Kathimerini. Повечето анкетирани, 77,2%, смятат, че тези, които са получили незаконни субсидии, няма да бъдат подведени под отговорност и средствата няма да бъдат възстановени.

Що се отнася до икономиката, 54% посочват инфлацията като най-належащия проблем на страната, следвана от правосъдието (25,1%) и здравеопазването (21,1%).

Мерките на Мицотакис за финансиране на инвестиции бяха оценени отрицателно от 60,7%, а 59,3% казаха, че предложенията са недостатъчни предвид икономическата ситуация в Гърция. Само 7,1% казаха, че домакинствата им биха се възползвали значително.

В политически план „Нова демокрация“ води с 28,1%, с 14,4 пункта пред ПАСОК с 13,7%. Други партии включват „Гръцко решение“ (12%), „Курс на свободата“ (11,1%), Комунистическа партия на Гърция (ККЕ) (8,1%) и СИРИЗА (5,2%).

Мицотакис е смятан за най-подходящ министър-председател с 22,6%, въпреки че 33,1% предпочитат никой.

Подкрепата за потенциални нови партии, водени от Алексис Ципрас или Андонис Самарас, е ниска, съответно 32,8% и 19,3%.