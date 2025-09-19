ВСУ удариха логистичен център на руската морска пехота в Курска област

Силите за специални операции на въоръжените сили на Украйна нанесоха удари по логистичния център на 810-та отделна бригада на морската пехота на Руската федерация в Курска област. Това съобщи командването на ССО, предаде Укринформ.

Бойната мисия е изпълнена в нощта на 18 септември. В резултат на удара са поразени складове за боеприпаси, база за съхранение на материали и място, където са били скрити оръжия и военна техника.

810-та бригада на морската пехота на Руската федерация е разположена в Севастопол, Крим. Тя участва активно в настъпателни операции в Севернослобожанското направление.

Според Украйна военни от това подразделение са замесени в извършването на военни престъпления, включително екзекуцията на украински военнопленници.