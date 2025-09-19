ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.

По нейните думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.

Европейската комисия одобри 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който ще предложи за гласуване на Съвета на ЕС, съобщи на същия брифинг завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо.

Тя допълни, че по-късно днес председателката Урсула фон дер Лайен и върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас ще направят изявление и ще съобщят подробностите.