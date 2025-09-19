Нови санкции: ЕС забранява вноса на втечнен газ от Русия

„Роснефт“ и „Газпромнефт“ вече ще са под пълна забрана за търговия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас представиха в петък, 19 септември, новия, 19-ти пакет от санкции на блока срещу Русия. Той обхваща енергетиката, финансовите услуги и търговските ограничения.

Еврокомисията предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари. "Военната икономика на Русия се поддържа от приходи от изкопаеми горива. Искаме да намалим тези приходи. Време е да затворим крана. Подготвени сме за това. Спестяваме енергия, диверсифицираме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия, както никога досега. Днес тези усилия се отплащат< подчерта Фон Дер Лайен.

ЕС също така намалява тавана на цената на руския суров петрол до 47,6 щатски долара и добавя още 118 кораба от руския "сенчест флот" към санкционния списък. Така, общо над 560 кораба вече са включени в санкциите на ЕС.

Големите руски компании за търговия с енергия - „Роснефт“ и „Газпромнефт“, вече ще бъдат под пълна забрана за търговия.

По думите на председателката на ЕК, за три години приходите на Русия от петрол в Европа са намалели с 90%.

Тя добави, че се предлага забрана за транзакции с още банки в Русия и с банки в други страни. "Засилваме мерките срещу заобикалянето на санкциите, за първи път ще бъдат засегнати криптоплатформите и ще се забранят транзакциите в криптовалути. Изброяваме чуждестранни банки, свързани с руски алтернативни разплащателни системи, ограничаваме транзакциите с организации в специални икономически зони", посочи Фон дер Лайен.

"Нашият икономически анализ е ясен – санкциите ни оказват сериозно влияние върху руската икономика. Лихвеният процент е 17%. Инфлацията е постоянно висока. Достъпът на Русия до финансиране и приходи постоянно намаляват. А прегрятата военна икономика на Русия достига своя предел. Още по-интересно е, че когато разговаряме директно с партньори, които разговарят с Русия, те казват, че сред първите руски искания е облекчаване на санкциите", посочи още Фон дер Лайен.