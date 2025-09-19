Гръцка наследница на кораби почина в Лондон

Разследването продължава

Гръцката наследница на корабоплавателна компания, 30-годишната Мариса Лайму, е починала в дома си в Лондон, след като е била ухапана от насекомо, съобщи семейството й, като обвини Националната здравна служба (NHS) за това, че не е оказала адекватна медицинска помощ, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Лайму (известна също като Лемос), която наскоро се беше възстановила от рак на гърдата и рядко кръвно заболяване, беше намерена мъртва на 11 септември в къщата си в Найтсбридж от домакинята, съобщи семейството. В дните преди смъртта си тя потърсила медицинска помощ в две лондонски болници, включително Университетската болница в Лондон, но е изписана въпреки продължаващите симптоми, според роднините.

Член на семейството каза пред Daily Mail, че лекарите и медицинските сестри не са наблюдавали Лайму както трябва и че една нощ в болницата би могла да я спаси.

Богатото семейство Лемос, една от водещите корабни династии в Гърция, обмисля да предприеме правни действия. Разследването продължава, а съдът в Inner West London Coroner’s Court потвърди, че разглежда случая на внезапната смърт.