Тръмп обяви Антифа за терористична организация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви определянето на американското антифашистко движение като терористична организация.

"Ще препоръчам също така тези, които финансират АНТИФА, да бъдат задълбочено разследвани, в съответствие с най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, наричайки Антифа "БОЛНА, ОПАСНА, РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА".

През 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп повдигна въпроса за възможността за определяне на американското антифашистко движение като терористична организация. Движението „Антифа“ в Съединените щати не е единна, централизирана организация; терминът се използва за обозначаване на всички антифашисти.