Прокурорите искат смъртна присъда за убиеца на Чарли Кърк: Какви са ключовите изводи от обвиненията срещу Тайлър Робинсън?

Прокурорите повдигнаха обвинения срещу Тайлър Робинсън, заподозрян в убийството на видния консервативен политически активист Чарли Кърк, в утежнено убийство във вторник и обявиха, че ще поискат смъртно наказание.

Убийството на Кърк преди шест дни на събитие в университета в Юта предизвика шок в цялата страна и е поредният инцидент на насилие, разкъсващ американската политика.

Прокурорите на окръг Юта обвиниха Робинсън чрез информационен документ, а не чрез обвинителен акт. Информационният съдебен документ позволява на прокурорите да повдигнат обвинение директно и изисква изслушване за вероятна причина, по време на което съдията определя дали има достатъчно доказателства за продължаване на делото.

Обвинителният документ срещу 22-годишния заподозрян очертава доказателства, събрани от разследващите, включително ДНК от предполагаемото оръжие на убийството и признание, изпратено чрез SMS.

Ето основните изводи от обвинителния документ.

Намеци за възможен мотив

В обвинителния документ се казва, че Робинсън „умишлено“ е атакувал Кърк заради „убежденията или възприятията на Робинсън относно политическото изразяване на Чарли Кърк“. Въпреки че прокурорите не уточниха конкретно какви проблеми са мотивирали Робинсън да стреля на 10 септември, обвинителният документ предоставя някои улики.

В отделни разговори със съквартиранта и семейството си, Робинсън споделил, че Кърк „разпространява твърде много омраза“ и че „му е писнало от омразата“, според документа.

Той гласи още, че майката на заподозрения е казала на разследващите, че „през последната година или около това Робинсън е станал по-политически настроен и е започнал да се насочва повече към ляво – ставайки по-ориентиран към ЛГБТИ и най-вече транссексуалните права. Тя заяви, че Робинсън е започнал да се среща със съквартиранта си, биологичен мъж, който е сменял пола си“.

Утежнено убийство, манипулиране на свидетели и други обвинения

В допълнение към утежненото убийство, прокурорите са изложили шест други обвинения срещу Робинсън.

Той е изправен пред две обвинения за възпрепятстване на правосъдието, след като е скрил или премахнал „огнестрелното оръжие, използвано за стрелбата по Чарли Кърк“, и след като твърди, че е „унищожил, скрил или премахнал дрехите, които е носил по време на стрелбата“, според документа.

Робинсън е изправен и пред едно обвинение за тежко използване на огнестрелно оръжие и едно обвинение за извършване на насилствено престъпление в присъствието на дете.

Прокурорите повдигнаха и две обвинения за манипулиране на свидетели, тъй като убиецът е наредил на съквартиранта си да изтрие „инкриминиращи“ текстови съобщения и да мълчи, ако бъде разпитан от полицията, се казва в съдебния документ.

Съобщения и бележка, за които се твърди, че са оставени за съквартиранта

В деня на стрелбата Робинсън е изпратил съобщение на неидентифицирания си съквартирант с искане „да остави това, което правиш, да погледне под клавиатурата ми“, според обвинителния документ. Съквартирантът е открил там бележка, на която пише: „Имах възможността да се справя с Чарли Кърк и ще се възползвам.“

Според документа полицията е разпитала съквартиранта, когото прокурорите описват като „биологичен мъж, който е бил в романтична връзка с Робинсън“. Съквартирантът е казал на полицията за съобщенията и ги е предоставил на властите, съобщават прокурорите.

След като е прочел бележката под клавиатурата, съквартирантът е отговорил: „Какво???????????????“, според документа. „Шегуваш се, нали????“

Робинсън се извинил за участието си в нападението, след като казал, че „се надявах да запазя тази тайна, докато не умра от старост“, споре обвинителния акт.

Когато съквартирантът му попитал защо е застрелял Кърк, в обвинителния акт се казва, че Робинсън отговорил: „Писна ми от омразата му. Някои омрази не могат да бъдат преговаряни.“ Според обвинителния акт той казал на съквартиранта си, че е планирал нападението повече от седмица.

Робинсън също така е изпратил SMS, че планира да вземе пушката, която е оставил увита в кърпа, от „място за оставяне“, и че е „притеснен какво ще направи баща ми, ако не върна пушката на дядо“, според обвинителния акт.

По-късно Робинсън изпратил SMS на съквартиранта, като го инструктирал да „изтрие този разговор“, преди да каже, че планира да се предаде „доброволно“, се казва в документа.

„Не давай никакви интервюта и не прави никакви коментари“, написал Робинсън на съквартиранта, според обвинителния акт. „Ако някой полицай ти задава въпроси, поискай адвокат и запази мълчание.“

Бягството от покрива на UVU

В обвинителния акт се казва, че университетски полицай е започнал да търси потенциални позиции за стрелба веднага след като е прозвучал изстрелът, което го е довело до обществена пътека на „покривна зона“ – на около 160 ярда от мястото, където Кърк е седял по време на събитието – с улики, „съответстващи на това, че там е лежал снайперист“.

Полицията е забелязала на видеозапис от охранителна камера лице в тъмни дрехи, пресичащо обществената пътека и падащо на покрива около 12:15 ч., според обвинителния акт. Лицето се е изместило извън обсега на камерата, но е заснето за кратко, след като е тичало през покрива, след което е пропълзяло в „положение за стрелба по корем“, където полицаят е попаднал на уликите, се казва в документа.

След изстрела, според обвинителния акт, видеозапис показва как лицето става и тича през покрива, носейки предмет, съответстващ по форма на пушка. Мъжът слязъл от покрива, изпускайки предмета, докато самият той е падал земята, преди да го вземе обратно и да се затича към североизточния край на кампуса и в гориста местност. Там разследващите откриват пушката, увита в кърпа.

Полицията установи, че заподозреният е влязъл в университетския кампус от север около 11:51 ч. сутринта този ден, ходейки с „необичайна походка“ в десния си крак, „съответстваща на пушка, скрита в панталоните му“, се казва в документа.

ДНК, съответстваща на Робинсън, е открита върху предполагаемо оръжие за убийство и боеприпаси, се казва в обвинителния акт

В „гористата местност“ край кампуса на UVU, следователите открили болтова пушка, съдържаща „един изстрелян патрон и три неизстреляни патрона“, а оръжието е било увито в кърпа, се казва в обвинителния акт. Видът на пушката и изстреляните патрони са в съответствие с „фактите, наблюдавани от служителите по време на и непосредствено след стрелбата“.

Според съдебните документи е установено, че пушката е болтова пушка Mauser Model 98 калибър 30-06, оборудвана с монтиран мерник. Кърпата, пушката и боеприпасите след това са изпратени за съдебномедицинска обработка, се казва в обвинителния акт.

„ДНК, съответстваща на тази на Робинсън, е открита върху спусъка, други части на пушката, изстреляната гилза, два от трите неизстреляни патрона и кърпата“, според обвинителния документ.

Робинсън е казал, че надписите върху гилзите са „предимно голям мем“

Всеки патрон вътре в пушката е имал гравирани уникални съобщения върху гилзите, които Робинсън е казал, че са „предимно голям мем“, в текстови съобщения до съквартиранта си, се казва в обвинителния документ.

„Помниш ли как гравирах куршуми?“, попитал Робинсън съквартиранта си в деня на стрелбата, според документите. „Проклетите съобщения са предимно голям мем.“

Фразата „NoTices Bulge OWO What’s This?“ е била гравирана върху изстреляния куршум, се казва в документите. Робинсън е писал на съквартиранта си: „Ако видя „notices bulge uwu“ по Fox News, може да получа удар“, според обвинителния документ.

„UwU“ обикновено означава емотикон с обич върху текст.

По-рано в разследването властите посочиха това, което те определиха като антифашистки послания, гравирани върху някои от гилзите, като потенциално доказателство за политически мотив.

На един от куршумите е било гравирано „Хей, фашист! Хвани!“ – послание, което губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви в петък, че „говори само за себе си“.

Майката на Робинсън е казала на полицията, че през последната година или около това „Робинсън е станал по-политически настроен и е започнал да се навежда повече наляво“, според подаденото заявление.

Но други послания върху гилзите включват смесица от мемета и алюзии към видеоигри, според подаденото заявление, което предполага дълбоко потапяне в пропит с ирония онлайн свят, където значенията могат да бъдат трудни за точно разчитане.

След като родителите разпознали снимката на Робинсън, семеен приятел му помогнал да се предаде

Приблизително 33 часа след стрелбата Робинсън се предал в офиса на шерифа на окръг Вашингтон с родителите си и семеен приятел, се казва в обвинителния акт.

По-рано през деня майката на Робинсън смятала, че е разпознала сина им на снимка на заподозрения от охранителна камера в новините. Бащата на Робинсън се съгласил и казал на властите, че полицейското описание на предполагаемото оръжие на убийството „съвпада с пушка, която е била дадена на сина му като подарък“, според заявлението.

Бащата на Робинсън изпратил SMS на сина си, с молба за снимка на пушката, според обвинителния акт. Когато не отговорил, баща му разговарял с Робинсън по телефона.

„Робинсън намекнал, че е планирал да се самоубие“, се казва в обвинителния акт за разговора им. „Родителите на Робинсън успели да го убедят да се срещнат в дома им.“

Според обвинителния акт, Робинсън „намекнал, че е стрелецът“ на родителите си, казвайки им: „Твърде много зло има. Човекът [Чарли Кърк] разпространява твърде много омраза.“

Семейството обсъждало как Робинсън се е предал, а родителите му са го „убедили“ да говори с техния приятел, пенсиониран заместник-шериф, според документите.

„Семейният приятел се е срещнал с Робинсън и родителите му и е убедил Робинсън да се предаде.“

Семейният приятел казал на полицията, че е насърчил Робинсън да донесе доказателства, когато се е предал, за да избегне полицейско претърсване на дома на родителите му, и казал, че Робинсън му е споделил, че се е отървал от дрехите, които е носил по време на нападението, се казва в обвинителния акт.