Джей Ди Ванс: Няма единство с хората, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Вицепрезидентът на САЩ стана водещ на шоуто на убития консервативен инфлуенсър

Призова за действия срещу нарастващото политическо насилие от страна на крайната левица

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че „няма единство" с радикалните левичари, които аплодират убийството на основателя на Turning Point USA и влиятелен консервативен инфлуенсър Чарли Кърк и отправят нападки към семейството му.

Ванс замести Кърк, когото нарече „скъп приятел“, като водещ в онлайн предаването му „Шоуто на Чарли Кърк“. Той беше прострелян и убит по време на събитие в университета Юта Вали миналата седмица.

Политикът описа приятеля си като човек, който винаги е търсил диалог, като визионер на консервативното движение и грижовен глава на семейство. Припомни също голямата роля, която Чарли Кърк изигра за победата на президента Доналд Тръмп на изборите и ясно заяви, че смята „левия екстремизъм“ за съучастник в ужасяващото убийство:

„Затова животът на Чарли беше отнет от куршум на убиец!“

Въпреки че призна, че е получил съболезнования от приятели демократи и бивши колеги от Сената, Ванс изрази тревога от броя на хората онлайн, които оправдават или дори да празнуват убийството на инфлуенсъра, пише Fox News.

Той се присъедини към призивите за политическо единство след трагедията, но заяви, че „истинско единство може да се намери само след изкачване на планината на истината“ и признаване на проблема с нарастващото политическо насилие от страна на "крайната левица".

„Няма единство с хората, които крещят на децата заради политическите нагласи на родителите им“, заяви Джей Ди Ванс. „Няма единство с някой, който лъже за казаното от Чарли Кърк, за да извини убийството му. Няма единство с някой, който тормози невинно семейство в деня, след като бащата на това семейство загуби скъп приятел. Няма единство с хората, които празнуват убийството на Чарли Кърк.“

Републиканецът обяви намерението си да разследва ролята на левите неправителствени организации и политически групи във „възхода на лявото насилие“.

„И няма единство с хората, които финансират тези статии, които плащат заплатите на тези симпатизанти на терористите, които твърдят, че Чарли Кърк, любящ съпруг и баща, е заслужавал изстрел във врата, защото е казал думи, с които те не са съгласни“, заяви вицепрезидентът.

„Отчаяно искам страната ни да бъде единна в осъждането на действията и идеите, които убиха моя приятел. Искам го толкова силно, че ще ви кажа една трудна истина. Можем да го постигнем само с хора, които признават, че политическото насилие е неприемливо и когато работим за разрушаването на институциите, които насърчават насилието и тероризма в собствената ни страна“, каза Ванс.

След убийството на Кърк се появиха множество съобщения за хора, сред които дори медийни анализатори, учители и лекари, които са били уволнени или порицани заради публични коментари, които оправдават покушението или предполагат, че реториката на Кърк е виновна, припомня Fox News.