Заподозреният в убийството на Чарли Кърк живял с трансджендър

В САЩ продължава разследването на убийството на десния консервативен активист и поддръжник на Доналд Тръмп Чарли Кърк. Според американски медии, предполагаемият му убиец, 22-годишният Тайлър Робинсън, е живял в един и същ апартамент в Юта с трансджендър човек, студент Ланс Т., който е роден мъж, но по-късно е решил да стане жена. Точната връзка между Ланс Т. и Тайлър Робинсън все още е неизвестна.

Според Fox News, именно Ланс Т. е предал кореспонденцията на Робинсън на ФБР след нападението. В съобщенията той е писал къде е скрил оръжието. Пушката по-късно е намерена в храстите, като върху патроните са гравирани надписи „Хей, фашист, хвани го“ и „Ако четеш това, си гей, LMAO“.

Известно е, че Робинсън и съседът му са били в една и съща геймърска група в Discord. Там, според разследващите, заподозреният е подал самопризнания веднага след стрелбата.

Ланс Т. не е обвиняем по делото, но е бил разпитан.

Преди да застреля Кърк, участник в дискусията го попитал за масови стрелби, извършени от транссексуални хора. Кърк отговорил, че има „твърде много“, публиката аплодирала – и секунди по-късно прозвучал изстрел.

Куршумът уцелил Кърк във врата и той починал малко след това в болницата.

Робинсън в момента е в ареста. Предстои той ще се яви пред съдия за първи път и се очакват официални обвинения.