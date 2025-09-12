Доналд Тръмп съобщи, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк на 10 септември е заловен, предаде Асошиейтед прес. "С висока степен на сигурност мога да кажа: Заловихме го", обяви Тръмп в интервю на живо по телевизия Fox News.

Президентът разкри, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", посочи Доналд Тръмп.

По-рано от ФБР съобщиха, че стрелецът, убил американския инфлуенсър, е заснет от видеокамери непосредствено след извършване на покушението. На мястото на престъплението е намерена пушка и е обявена награда от 100 000 долара за информация за престъпника. Властите вече са получили над 7000 съобщения от граждани.

Според американски медии, позоваващи се на източници, 22-годишният Тайлър Робинсън от Юта е бил задържан, след като е признал вината си пред баща си, който след това го е предал на полицията.

Кърк беше застрелян и убит по време на публична изява в Юта. Смъртта му предизвика широк отзвук в САЩ и по света. Той беше един от най-активните поддръжници на президента Тръмп и водещ на популярния подкаст „Шоуто на Чарли Кърк“.

Днес тялото му беше доставено в Аризона. Вдовицата му Ерика Кърк посрещна самолета Air Force 2 във Финикс заедно с децата и родителите на починалия. Тя беше подкрепена от съпругата на вицепрезидента на САЩ, Уша Ванс.

Погребението на Кърк е насрочено за следващата седмица и Доналд Тръмп планира да присъства.