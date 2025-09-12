Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери непосредствено след извършване на убийството. Това стана ясно на пресконференция на ФБР.
LIVE: Charlie Kirk shot dead; new video, images of suspect shooter released - Al Jazeera A federal manhunt is under way for anyone involved in the assassination of the conservative commentator and Trump ally.
На записите се вижда как извършителят скача от покрив.
Продължава издирването му, като службите обявиха награда от 100 000 долара за информация.
Charlie Kirk shooting: FBI releases photos of 'person of interest'
Полицията събира ДНК материал на местопрестъплението, за да може прокуратурата да поиска смъртната присъда.
Charlie Kirk, Trump ally, shot and killed; manhunt under way
Намерен е снайперът - в гора близо до мястото на убийството. Консервативният активист Кърк беше застрелян на публичен дебат в университет в щата Юта.