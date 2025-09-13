Вдовицата на Чарли Кърк, Ерика, проговаря за първи път след убийството му (ВИДЕО)

Вдовицата на Чарли Кърк, Ерика Кърк, говори във видео предаване на живо в акаунта на Turning Point USA за първи път след убийството на съпруга си в сряда, съобщава Newsweek.

Смъртоносната стрелба преди два дни беше насочена към известен консервативен организатор, който говореше в университетски кампус, повдигайки опасения относно протоколите за безопасност на университета, политическото насилие и сигурността на публични събития.

31-годишният Чарли Кърк беше верен съюзник на президента Доналд Тръмп и забележителен млад глас и защитник на MAGA, с голяма последователност в социалните медии.

В петък вечерта Ерика говори от студиото на Чарли, благодарейки на хората, които са показали любов към нея и семейството ѝ в дните след неговата зашеметяваща смърт.

„Искам да благодаря на скъпия приятел на съпруга ми, вицепрезидента [Джей Ди] Ванс и на неговата феноменална съпруга Уша за тяхната любов и подкрепа. Вие, момчета, почетохте съпруга ми толкова добре, че го върнахте у дома“, каза Ерика.

Вдовицата на Кърк също засегна любовта на Чарли към Америка, Тръмп и страстта му към Turning Point USA. Тя обеща, че мисията му ще продължи и че обиколката на кампуса, планирана за есента, ще се състои.

„Злодеите, отговорни за убийството на съпруга ми, нямат представа какво са направили“, каза Ерика. „Те убиха Чарли, защото той проповядваше послание за патриотизъм, вяра и милостивата Божия любов.“

„Нямате си представа какво току-що разгърнахте в цялата страна“, добави тя по-късно.

„Нямаш представа какъв огън си разпалил в тази съпруга, виковете на тази вдовица ще отекнат по света като боен вик“, каза Ерика.

„Движението, което съпругът ми изгради, няма да умре.“

Ерика каза, че ако Чарли някога се беше кандидатирал за поста, неговият „основен приоритет“ щеше да бъде „да възроди американското семейство“.

Чарли каза, че иска да бъде запомнен със своята смелост и вяра, спомена Ерика във видеото. „Сега и за цяла вечност той ще стои до своя спасител, носейки славната корона на мъченик“, каза тя.

Вдовицата на Кърк каза, че е чувствала любовта на Чарли към нея всеки ден. „Той беше перфектният баща; той беше перфектният съпруг.“

Ванс, до X в петък: „Благодарен съм на губернатора Спенсър Кокс, правоохранителните органи на Юта, Каш Пател и ФБР за това, че отделиха на този случай времето, ресурсите и упоритата работа, които заслужаваше. Това е голям пробив и всеки, който помогна – от професионалистите в правоохранителните органи до хората, даващи съвети – заслужава нашата заслуга и благодарност.“

„В известен смисъл разследването е все още в начален стадий. Но вярвам, че стрелецът е задържан. Помолете се за Ерика Кърк и тези две красиви бебета. Направихме голяма крачка тази сутрин в постигането на справедливост за Чарли и за семейството му. Слава Богу за това.“

Райли Гейнс в X Friday: „Как е възможно някой да слуша състраданието, силата и смелостта, с които Ерика Кърк говореше, и въпреки това да празнува хладнокръвното убийство на Чарли?“

Републиканският сенатор Рик Скот от Флорида: „Смелостта, любовта и вярата, показани от Ерика Кърк тази вечер, бяха изключителни. Продължавайте да я издигате в молитва. Докато скърбим за трагичната загуба на Чарли, ние сме с Ерика, семейство Кърк и екипа на Turning Point в ежедневната им борба за продължаване на наследството на Чарли.“

Очаква се съдебните производства да продължат, след като заподозрян е задържан във връзка с убийството на Кърк.