Пътнически самолет се приближил опасно близо до Air Force One с Тръмп на борда

Във вторник авиодиспечери многократно са нареждали на пилотите на полет на Spirit Airlines да се отклонят от Air Force One.

Полет 1300 на Spirit Airlines е пътувал над Лонг Айлънд по маршрут от Форт Лодърдейл за Бостън, когато диспечерите казали на пилотите да „обърнат внимание“. Това се случило, докато Air Force One е превозвал президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп до Обединеното кралство за държавно посещение.

„Spirit 1300 завийте на 20 градуса надясно“, съобщил по радиото авиодиспечер на пилотите, съобщи CBS News, позовавайки се на записи от liveatc.net. „Обърнете внимание, Spirit 1300 завийте на 20 градуса надясно. Spirit 1300 завийте на 20 градуса надясно, сега. Spirit wings 1300 завийте на 20 градуса надясно, незабавно.“

Когато пилотите на Spirit 1300 потвърдили корекцията, авиодиспечерът отговорил: „Обърнете внимание. 747 е с шест мили или осем мили от лявото ви крило. Сигурен съм, че можете да видите кой е. Внимавайте за него - той е бяло-син.“

Предварителните данни за полета от flightradar24.com показват, че най-близкото разстояние, на което са се доближили двата самолета, е било около 11 мили.

Говорител на „Спирит Еърлайнс“ заяви пред CBS News, че „безопасността винаги е наш основен приоритет“.

„Полет 1300 на „Спирит Еърлайнс“ е спазил процедурите и инструкциите на контрола на въздушното движение (ATC), докато е бил на път за Бостън, и е кацнал безпроблемно (в Бостън)", добавят те.

Инцидентът е резултат от няколко скорошни нарушения на ограниченото въздушно пространство над Бедминстър, Ню Джърси, когато Тръмп е отседнал в голф клуба си.

Военновъздушните сили на САЩ съобщиха, че през миналия уикенд шест самолета от общата авиация са нарушили въздушното пространство на Временното ограничение на полетите (TFR) над Бедминстър.

Един от самолетите е трябвало да бъде прехванат от изтребители NORAD (Северноамериканското командване на аерокосмическа отбрана), като са били използвани сигнални ракети, за да се привлече вниманието на пилота.