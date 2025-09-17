Убиецът на Чарли Кърк предупредил транс гаджето си : Не говори с медиите!

Излизат наяве нови подробности за убийството на Чарли Кърк, след разкриването на всички съобщения, разменени между предполагаемия извършител Тайлър Робинсън и неговия транссексуален съквартирант малко след трагичния инцидент.

Според съдебни документи, Робинсън е предупредил съквартиранта си за ръкописно признание, което е скрил под клавиатурата си, малко след стрелбата, станала в кампуса на университета "Юта Вали" в Орем.

Полицията съобщава, че съквартирантът е травестит, който е в процес на преход към женска сексуална идентичност и е бил в романтична връзка с предполагаемия извършител, според Би Би Си.

По-долу е пълният препис на текстовите съобщения между Робинсън и съквартиранта му в деня на нападението, предаден на властите:

Робинсън: Спри каквото правиш и погледни под клавиатурата ми.

(Когато съквартирантът погледнал под клавиатурата, там имало бележка, която уж гласяла: „Имам възможността да „сваля“ Чарли Кърк и ще се възползвам.“)

Съквартирант: Какво???

Робинсън: Все още съм добре, любов моя, но съм заседнал в Орем за още малко. Няма да мине много време, преди да се прибера, но все пак трябва да си взема пушката. Честно казано, надявах се да запазя тази тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам.

Съквартирант: Не си го направил ти, нали???

Робинсън: Аз бях, извинявай.

Съквартирант: Мислех, че са хванали извършителя!

Робинсън: Не, хванаха един луд старец, след което разпитаха някой с подобни дрехи. Щях да си взема пушката от мястото, където я оставих малко по-късно, но по-голямата част от района е блокирана. Тихо е, почти достатъчно, за да се измъкна, но все още има превозно средство.

Съквартирант: Защо?

Робинсън: Защо го направих?

Съквартирант: Да.

Робинсън: Бях уморен от неговата омраза. С такава омраза не можеш да преговаряш.

Робинсън: Ако мога да взема пушката, без да ме видят, няма да има никакви доказателства. Ще се опитам да я върна, надявам се да са се махнали. Не съм видял нищо, което да подсказва, че са я намерили.

Съквартирант: От колко време планираш това?

Робинсън: Малко повече от седмица, мисля. Мога да се приближа, но точно до него е паркирана патрулна кола. Мисля, че вече са претърсили това място, но не искам да рискувам.

Робинсън: Жалко, че не се върнах и не я взех, когато стигнах до колата си... Притеснявам се какво ще направи баща ми, ако не върна пушката на дядо... Дори не знам дали имаше сериен номер, но нямаше да може да се проследи до мен. Притеснявам се за отпечатъците. Оставих я в един храст, където се преоблякох. Не можех да я взема със себе си. Може би ще се наложи да я оставя и се надявам да не намерят отпечатъци. Как, по дяволите, ще обясня загубата на баща си...

Всичко, което оставих там беше пушката, увита в кърпа...

Помниш ли, когато гравирах патроните? Съобщенията... съобщенията са си едно голямо меме.

Добре, ще трябва да се откажа. Това наистина... Съдейки по днешния ден, бих казал, че пушката на дядо работи отлично. Мисля, че имаше оптическият и мерник струва 2000 долара?

Робинсън: Изтрий този разговор.

Робинсън: Баща ми иска снимки на пушката... казва, че дядо иска да знае къде е. Федералните власти публикуваха снимка на пушката, а тя е много различна от повечето пушки. Сега ми звъни, но не отговарям.

Робинсън: Откакто Тръмп стана президент, баща ми се превърна в фанатик на MAGA.

Робинсън: Ще се предам доброволно. Един от съседите ми тук е заместник-шериф.

Робинсън: Ти си всичко, за което се грижа, любов моя.

Съквартирант: Много повече се тревожа за теб.

Робинсън: Моля, не говори с медиите. Не давай никакви интервюта или изявления. Ако бъдеш разпитван от полицията, наеми си адвокат и мълчи.

Хрониката

31-годишният активист и съюзник на американския президент беше прострелян на събитие в Университета на Юта в следобедните часове на сряда, 10 септември.

Първоначално имаше съобщения, че извършителят е бил арестуван, и бяха публикувани видеоклипове, показващи как служители на реда извеждат възрастен мъж от местопрестъплението. По време на пресконференцията обаче ФБР обяви, че е арестуван заподозрян в убийството на 31-годишния мъж.

Снайперистът е избягал по време на суматохата, а близо до местопрестъплението е открита пушка с болтово задвижване, за която се смята, че е оръжието, използвано при убийството. По-късно полицията публикува кадри от охранителни камери, показващи „лице, представляващо интерес“, облечено в тъмни дрехи и слънчеви очила.

Чарли Кърк е прострелян във врата от разстояние приблизително 190 метра, а последните му думи преди да бъде прострелян са „насилие от страна на банда“.

Съпругата и децата на Кърк са присъствали по време на нападението, според сенатора от Оклахома Маркуейн Мълинс.