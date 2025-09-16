Администрацията на Доналд Тръмп е одобрила първата военна помощ за Украйна, платена от съюзници

Първите пакети от оръжейна помощ на администрацията на президента Доналд Тръмп за Украйна вече са одобрени и скоро биха могли да бъдат изпратени. Вашингтон възобновява оръжейните доставки на Киев - по силата на новото финансово споразумение със съюзниците, съобщи Ройтерс Ройтерс, позовавайки се на двама източници, запознати със ситуацията.

Това е първото използване на новия механизъм, разработен от САЩ и съюзниците му, за снабдяване на Украйна с оръжия от американските запаси, платени със средства от страни - членки на НАТО.

Заместник-министърът на отбраната по политиката Елбридж Колби е одобрил две доставки на стойност 500 милиона долара по новия механизъм, наречен „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“, известен под акронима PURL, съобщили източниците.

Подновеното трансатлантическо сътрудничество, което има за цел да подкрепи Киев с оръжия на стойност до 10 милиарда долара, идва в момент, когато президентът на САЩ изрази разочарование от продължаващите атаки на Москва срещу съседната ѝ страна, въпреки усилията му да постигне преговори за прекратяване на конфликта.

Досега администрацията на Тръмп е продавала оръжия на Украйна или е изпращала безвъзмездно такива, които са били вече планирани от предшественика ми Джо Байдън.

Източниците на Ройтерс са отказали да дадат точен списък на въоръжението, което е било одобрено за закупуване от европейците за Украйна, но според тях то включва системи за противовъздушна отбрана, от които Украйна се нуждае спешно, предвид огромното увеличение на руските атаки с дронове и ракети.

Списъкът по PURL е бил одобрен от отдела за политически въпроси на Пентагона.

„Това са неща, които те са искали. Много неща“, посочил източникът.