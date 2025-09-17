"Ефектът на Чарли Кърк“: Отвратени от убийството му демократи сменят партийната си принадлежност

Републиканската партия наблюдава „ефекта на Чарли Кърк“. Заради бруталното му убийство умерените демократи и независимите започнаха да сменят партийната си принадлежност с главоломна скорост.

Наскоро еманципираните бивши демократи заявиха пред The ​​Post, че са ужасени от убийството на 31-годишния анализатор и активисти миналата седмица. Те описаха Кърк като мил и разумен мъж и заявиха, че са допълнително отвратени от зловещата хвалба на убийството му от много леви поддръжници.

Шейлфър Зепеда, 31-годишен фермер за авокадо и софтуерен предприемач от Калифорния, е сред тях.

„Сменям партията, за да протестирам. Разбирам, че десницата също има определени недостатъци в характера, но това не кулминира в съчувствие към политическото насилие“, казва той пред The ​​Post, след като вижда ликуването на някои демократи след убийството.

„Опитите за убийства на кандидати за президент, публичните екзекуции на изпълнителни директори на здравни компании и политически влиятелни лица изглежда са в съответствие с това, което лявото иска“, допълва той. „В крайна сметка, в революционната социалистическа доктрина политическото насилие е необходимо и оправдано, поради което виждаме толкова много хора да се опитват да интелектуализират тези убийства на първо място. Просто не мога да се съглася с посоката, в която се развиват нещата.“

Кристофър Елтън, 56-годишен управител на ресторант от окръг Бъкс, Пенсилвания, признава пред The ​​Post, че смъртта на Кърк „определено го е насърчила“ да се регистрира като републиканец миналата седмица.

„Има повече мир вдясно в сравнение с лявото. И почти ме е срам, че гласувам за ляво в живота си“, казва той. „Винаги съм бил по-скоро политически гласоподавател, отколкото партийно обвързан. Бавно се насочих към вярата, религията и Исус и научих много чрез Чарли Кърк. Той не беше склонен към спорове. Той предоставяше факти. Ако грешеше, щеше да е първият, който ще го признае.“

Напливът на гласове в републиканската палатка след убийството беше толкова силен, че дори републиканците в щатите забелязаха подем.

Процентът на регистрации на републиканци във Флорида се утрои в дните непосредствено след убийството на Кърк.

„Откакто Чарли беше убит, виждаме около 600 нови републикански избиратели на ден“, казва пред The ​​Post председателят на републиканците във Флорида Евън Пауър. „Обикновено имаме средно около 200 на ден, така че 600 е много по-голямо число – това е голяма работа.“

„Едно е да си гласоподавател без партийна принадлежност, когато изглежда, че всички се разбират, но сега сме под атака“, допълва Пауър.

По думите му много от неговите приятели са преминали от недекларирани към републиканци след убийството на Кърк.

Решаващият колебаещ се щат Пенсилвания отбеляза подобен скок след убийството на Кърк. Регистрацията на гласоподаватели на републиканците се удвои през тази седмица в сравнение с предишните средни стойности.

Щатът Кийстоун регистрира 2148 нови гласоподаватели през седмицата, завършваща на 13-ти септември, в сравнение с 1018 седмицата по-рано. Демократите, за сравнение, са спечелили едва около 400 избиратели за всяка от тези седмици.

И това не се случва само в червените или лилавите щати. Летисия Муньос от Републиканската партия на Ню Мексико казва пред The ​​Post, че от сряда - деня, в който Кърк е убит - до неделя 78 демократи са се обърнали към нейния щанд на щатския панаир в Ню Мексико, за да променят регистрацията си на републиканска.

Turning Point USA, консервативната младежка организация в кампуса, основана от Кърк, е отбелязала скок в заявките за клонове след убийството, възлизащ на повече от 15 пъти по-голям от съществуващия размер на организацията, според групата.

„Turning Point“ беше залята с над 32 000 запитвания за участие на нови клонове в рамките на 48 часа след убийството на Кърк, докато групата имаше приблизително 2100 клона преди смъртта на Кърк.

Тенденцията се разпространи и в социалните медии, тъй като потребителите публикуваха в социалните мрежи за своето решение да напуснат Демократическата партия. Някои казаха, че последната капка е била, че са видели как техните колеги демократи безсърдечно и гротескно празнуват убийството на Кърк.

В нощта на убийството на Кърк, финансовият директор Сики Чен публикува в X стара снимка на себе си от събитие за набиране на средства за Барак Обама, пишейки: „През целия си живот гласувах за демократите, дарих максимума на Обама, изтеглих детето си от предучилищна през 2016 г., след като Тръмп спечели, защото учителката им беше от MAGA. Гласувах за Камала миналата година. Днес се регистрирах като републиканец.“

Друг потребител, чиято самоличност беше потвърдена от The Post, но отказа интервю, опасявайки се от насилие от радикални демократи, написа в X същата вечер: „Убийството на Чарли Кърк е повече от достатъчно за мен, за да сменя партийната си принадлежност. Сега, за първи път в живота си, съм регистрирана като републиканка.“

Потребителят на TikTok @Charity_reacts11 също сподели видеоклип, в който обявява напускането си на Демократическата партия.

„Гласувам за демократи от 31 години, откакто Чарли Кърк е жив“, каза 49-годишната жена във видеото. „Не мога да правя това повече. Излизам... Демократите нямат нужда от местоимения. Те имат нужда от Прозак.“

Джийни, жена на средна възраст в Шарлът, Северна Каролина, сподели, че изпитва силна смесица от вълнение, праведно неподчинение и ужас, когато миналата седмица промени регистрацията си за избиратели на републиканска. Тя поиска фамилното ѝ име да не се споменава, защото е много уплашена от потенциално насилие от местните демократи – и социално отхвърляне от либералните си приятели.

„Трябваше да премахна от приятели около 15 души на различни платформи, защото казаха, че Чарли Кърк си го е заслужил. И просто си помислих, Боже мой, злото ходи сред нас“, споделя Джийни пред The ​​Post. „Беше 11 септември, денят след смъртта на Чарли. Помислих си: Ще заема позиция. Колкото повече левицата отива наляво, толкова по-консервативна се намирам."

Бившият изпълнителен директор на Levi's, Дженифър Сей, също беше вдъхновена официално да се присъедини към Републиканската партия след трагедията от миналата седмица.

Сей, демократка през целия си живот, беше уволнена от емблематичната марка дрехи през 2022 г., защото се изказа срещу ограниченията, свързани с COVID-19, и оттогава се превърна в отявлен критик на транссексуалните мъже в женския спорт.

„Чувствах, че и двете партии имат нещо като лакмусов тест. И не исках да бъда подложена на такъв. Просто исках да реша какво мисля и да гласувам съответно“, казва 55-годишната Сей, която сега живее в Колорадо, пред The ​​Post.

В защита на женския спорт тя дори стартира собствена линия облекла, XX-XY Athletics, но никога не можеше да се накара да използва етикета „републиканка“ – тоест до сряда.

„Искам това да се отбележи. Искам протоколът да покаже, че хората бягат от Демократическата партия заради това, което представляват в момента“, допълва тя, спомняйки си, че веднъж се е срещала с Кърк и че той е бил „мил, любезен и много висок“.

„Като цяло, атмосферата сред левицата – и със сигурност повечето от моите бивши приятели са от левицата – е, че са толкова убедени в собствената си праведност, че всичко е оправдано. И това вече включва и убийство, казва тя.