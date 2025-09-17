„Няма да позволим Америка да бъде разкъсана“: Защо Тръмп иска да разследва Сорос?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново обяви намерението си да разследва американския финансист Джордж Сорос. Държавният глава го подозира в участие в организирането на протести в страната.

„Това са повече от просто протести. Това са истински вълнения, това са улични бунтове“, заяви американският лидер в интервю за Fox News.

Той вече беше призовал Сорос и синът му да бъдат подведени под отговорност за подкрепата на насилствени протести в страната – само две седмици по-рано.

„Няма да позволим повече на тези лунатици да разкъсват Америка. Сорос и неговата група психопати нанесоха огромни щети на страната ни“, написа президентът в платформата за социални медии TruthSocial.

Държавният глава призова милиардера и неговите „луди приятели от Западното крайбрежие“ да бъдат внимателни, тъй като американските власти „ги следят“.

И в двете изявления Тръмп уточни, че иска да преследва финансиста съгласно Закона за организациите, повлияни от рекетьори и корумпирани (RICO), който е насочен срещу организираната престъпност. Законът RICO предвижда наказания, включително до 20 години затвор, както и финансови санкции. Забележително е, че самият Тръмп беше обвинен по този закон RICO в Джорджия във връзка с опит за провал на президентските избори през 2020 г.

Тръмп срещу левицата

Сорос е дългогодишен донор на Демократическата партия. Той и Тръмп често са се сблъсквали преди, но този път реториката на президента към 95-годишния милиардер е по-сурова.

Тръмп обаче възнамерява да приложи този закон не само към него. Той и обкръжението му заплашиха да използват пълната сила на федералното правителство, за да накажат лявата мрежа, която според тях финансира и подбужда към насилие.

„Имаме някои доста радикални групи и те се измъкнаха безнаказано за убийство“, каза Тръмп.

Той заяви, че води разговори с главния прокурор Пам Бонди за повдигане на обвинения по Закона за лоялност и корупция (RICO) срещу някои от хората, „които са дарили милиони и милиони долари за кампании“.

Wall Street Journal съобщава, че администрацията на Тръмп обмисля и други варианти за наказване на левите организации с нестопанска цел, включително преразглеждане на данъчните им облекчения и прилагане на антикорупционни закони към тях.

„Пълната сила на правоприлагащите органи при администрацията на Тръмп ще бъде използвана, за да ви намерят, да ви вземат парите, да ви отнемат властта и, ако сте нарушили закона, да ви отнемат свободата“, каза президентският съветник Стивън Милър.

Убийството на Кърк огорчи ли президента?

Тръмп говори за необходимостта от ограничаване на дейността на организации, които биха могли да подбуждат идеологическа омраза, след убийството на 31-годишния политически активист и поддръжник на Републиканската партия Чарли Кърк. Той беше застрелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта.

На следващия ден Тайлър Джеймс Робинсън беше арестуван по подозрение в убийство. Той беше предаден на властите от баща си, пред когото е признал вината си. Тръмп изрази надежда, че Робинсън ще бъде признат за виновен и осъден на смърт в този случай.

Разследващите се опитват да установят мотив за убийството на Кърк. Губернаторът на Юта Спенсър Кокс, републиканец, заяви, че заподозреният е бил левичар и е действал сам.

Тръмп и най-близките му съюзници обаче предполагат, че заподозреният е част от координирано движение, подбуждащо към насилие срещу консерваторите.

Позицията му по този въпрос вече е изправена пред критики. Както съобщава канадският вестник The Globe and Mail, докато американското общество остава на ръба на разделението след убийството на Кърк, Тръмп не се опитва да помири двете страни, а по-скоро разширява крайнодясната си програма.

"Без крале" срещу Тръмп

Междувременно движението срещу политиката на Тръмп в Съединените щати само набира скорост. На 14 юни – рожденият ден на Тръмп и денят на военния парад във Вашингтон – в цялата страна се проведоха мащабни протести. Само в Ню Йорк движението „Без крале“ привлече хиляди поддръжници. Противници на американския президент маршируваха по Пето авеню в центъра на Манхатън с барабани и транспаранти с надписи „Ние сме силата“, „Мирът е сила“, „Без депортации“ и „Без война с Иран“.

„Без крале“ е национален ден на неподчинение. Ние отхвърляме авторитаризма и действаме, за да покажем на света как всъщност изглежда демокрацията. Ще бъдем навсякъде, където е Тръмп, за да кажем: „Без тронове, без корони, без крале“, се казва в описанието на кампанията.

По това време в американските градове се проведоха най-малко 2100 демонстрации.

Следващото събитие е насрочено за 18 октомври. Организаторите се надяват да привлекат най-малко 5-6 милиона участници в цялата страна.

„През юни светът видя силата на народа, „Опитът на президента Тръмп за коронация се провали под натиска на съпротивата на хора, протестиращи срещу злоупотребата му с власт. Сега той удвоява усилията си – изпраща войски в нашите общности, лишава избирателите от избирателни права, раздава подаръци на милиардери, докато обикновените семейства се борят да свържат двата края. „Не става въпрос само за политика. Става въпрос за демокрация срещу диктатура“, твърдят организаторите.