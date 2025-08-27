Тръмп поиска обвинение за Сорос и сина му

Да бъдат съдени по закона RICO, настоява президентът

95-годишният милиардер финансирал насилствени протести в САЩ

Байдън удостои Сорос с Медала на свободата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син, обвинявайки ги, че са финансирали насилствени протести в страната.

„Джордж Сорос и неговият радикално левичарски син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и други деяния“, написа президентът в платформата Truth Social, позовавайки се на закона срещу участие в престъпни организации.

По думите му Сорос и неговата група психопати са причинили големи щети на страната. Той поясни, че това се отнася и за лудите му приятели по Западното крайбрежие.

“Внимавайте, наблюдаваме ви!”, закани се Тръмп.

Дългогодишните твърдения, свързани със семейство Сорос, отново се засилиха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

Тръмп използва демонстрациите като аргумент за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Сорос, роден в Унгария, отдавна е обект на критики от крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за спорни каузи.

Той е обвиняван за разпалване на мигрантската криза в Европа и на южната граница на САЩ, както и за организиране на масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

През 2023 г. Сорос обяви, че ще предаде контрола над своята филантропична империя на сина си Александър.

През януари президентът Джо Байдън удостои Сорос с Медала на свободата, като подчерта неговата подкрепа за „организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост“.

Милиардерът е познат с парадокси и противоречия - докато неговото прословуто „Отворено общество“ субсидира неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл“, предприела кампании срещу данъчните убежища, в същото време Сорос къта печалбите си в две от тях - Каймановите острови и остров Кюрасао! Сякаш чрез филантропия той се стреми да се амнистира за съучастието си в отричана от него като порочна стопанска система, която го е направила толкова богат.

Сорос не успява да се превърне в големия интелектуалец и влиятелен политик в сянка – признания, към които винаги се е стремял. Защото се оказва, че базираните общо взето на социален маркетинг и пазарен инстинкт финансови умения, не могат да имат голям успех в обществения и политическия живот, за налагането в който е нужно друго – харизма, ясна визия, убеденост, откритост, такт и т.н.