Италия отсвири „Източен страж“

Генералите от НАТО и лидерите на страните-членки са смаяни от решението на Рим

Джорджа Mелони се отказа да изпраща в Полша бойни самолети “Eurofighter”

Премиерката и вицетата й от петък са с удвоена охрана поради заплахи срещу тях

Италия се отказа официално да участва в планираната от върховното командване на НАТО и базирана в Полша операция “Източен страж” с цел укрепването на Източния фронт на Алианса. Много съюзнически държави реагираха положително на мисията и само преди три дни правителството на Джорджа Мелони изрази готовност също да участва в нея с два изтребителя-прехващачи “Eurofighter”.

В четвъртък обаче кабинетът промени становището си в обратна посока и според влиятелните италиански вестници “Ла Стампа”, “Кориере дела сера” и “Република” внезапното оттегляне на Рим от общата инициатива било смаяло както Генералното командване на НАТО в Брюксел, така и военните ръководства на участващите в Северноатлантическия пакт държави.

Ако се вярва на италианските медии, причината за внеслия смут в лоното на НАТО отказ е вътрешнополитическа и е свързана с баланса на силите, крепящи управляващата дясноцентристка коалиция. По-специално става дума за все по-ожесточената позиция срещу участието под каквато и да било форма на Италия във войната в Украйна на вицепремиера, министър на транспорта и инфраструктурата, както и лидер на партията “Лига” - Матео Салвини. Той и набиращият популярност негов партиен заместник, и бивш генерал Роберто Ваначи според в. “Ла Стампа” били по-загрижени от подобряването на отношенията с Русия, отколкото от съдбата на управляващите в Киев и поради тази причина били “посъветвали” министър-председателката да отхвърли призивите на Атлантическия алианс за операцията “Източен страж”.

И както обяви другият вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни завчера в парламента, Италия нямало да участва в новото споразумение, като същевременно щяла да гарантира на НАТО по-дълго присъствие в мисията на блока “Balting Eagle”. Тя е базирана в Естония, където Рим присъства от началото на август тази година с четири самолета “F-35”, плюс радарни самолети “CAEW” и “Spyd-R” - най-добрата италианска технология за наблюдение на въздушното пространство, там била дислоцирана и мощната ракетна батарея “Samp/T”. За медиите на Апенините за важността на тази мисия свидетелства фактът, че на 1 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен била посетила хангарите, където е базирана италианската бойна техника и била изразила задоволство от видяното.

Интересното е, че министърът на отбраната Гуидо Крозето първоначално е бил в полза на изпращането на двата “Eurofighter”-а, а началникът на Генералния щаб генерал Лучано Портолано, който според средствата за информация рядко се движи “без мандат” от ключовия си министър, се бил съгласил веднага с исканията на НАТО за участие в “Северен страж”. Но “внезапната спирачка” на вече потеглилия влак била дръпната от правителствения дворец “Киджи” в Рим, където Джорджа Мелони и Антонио Таяни били предпочели да избегнат сблъсъци със своя съюзник от партията “Лига” и то в навечерието на предстоящия важен частичен местен вот. Най-общо казано, Мелони и Таяни били решили да се откажат от участие в операцията, за да избегнат необходимостта да обясняват по време на предизборната кампания подробности около инициативата, която би могла да окаже емоционално въздействие върху онези, които се страхуват от предстояща война в Полша или в рамките на Европейския съюз.

“Това е политическият компромис” - подчерта в. “Ла Стампа”, който правителството смята за устойчив, тъй като италианските въоръжени сили напоследък не са правили жертви с някакъв техен принос за укрепване на позициите на НАТО на Изток”. В момента според всекидневника 740 италиански войници били разквартирувани в България и 250 в Унгария за мисията “Засилена бдителност”, както и други 250 в Латвия “Балтийски пазач”. А като цяло НАТО бил разположил 40 000 войници в различни източноевропейски страни, като италианското участие в тях се върти едва около трите процента.

В същото време медиите на Апенините не пропуснаха факта, че охраната на Джорджа Мелони и на двамата й заместника - Салвини и Таяни, е била подсилена двойно от четвъртък заради отправени към тях смъртни заплахи от леви екстремисти, вбесени от осъждането от тримата политици и държавници на убийството на десния американски активист и съмишленик на Доналд Тръмп - Чарли Кърк.



