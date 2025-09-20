Сиярто: Движението „Антифа” да бъде признато за терористично движение

Силно препоръчвам Европейският съюз (ЕС) да последва примера на САЩ

Унгарският външен министър Петер Сиярто изпрати писмо до ръководителя на дипломатическия съвет на Европейския съюз Кая Калас с искане движението „Антифа“ да бъде обявено за терористична организация по примера на Съединените щати.

„Силно препоръчвам Европейският съюз (ЕС) да последва примера на САЩ и да включи движението „Антифа“ в списъка на терористични организации и да въведе необходимите ограничителни мерки срещу групи от хора, свързани с тях“, каза той в интервю за агенция MTI.

Сиярто добави, че „по въпрос от такава важност е необходимо да координираме действията си със Съединените щати“.

На 17 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви определянето на движението като терористична организация. Движението „Антифа“ в САЩ не е единна, централизирана организация; терминът се използва за описание на всички антифашистки групи.