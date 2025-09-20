Сиярто: Движението „Антифа” да бъде признато за терористично движение

Унгарският външен министър Петер Сиярто

Унгарският външен министър Петер Сиярто изпрати писмо до ръководителя на дипломатическия съвет на Европейския съюз Кая Калас с искане движението „Антифа“ да бъде обявено за терористична организация по примера на Съединените щати.

„Силно препоръчвам Европейският съюз (ЕС) да последва примера на САЩ и да включи движението „Антифа“ в списъка на терористични организации и да въведе необходимите ограничителни мерки срещу групи от хора, свързани с тях“, каза той в интервю за агенция MTI.

Сиярто добави, че „по въпрос от такава важност е необходимо да координираме действията си със Съединените щати“.

На 17 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви определянето на движението като терористична организация. Движението „Антифа“ в САЩ не е единна, централизирана организация; терминът се използва за описание на всички антифашистки групи.

